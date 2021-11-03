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03.11.2021 14:20
Рубрика: Власть

Пушков: Россия не обязана признавать все рекомендации международных организаций

Текст: Дмитрий Гончарук
России не стоит слепо признавать все рекомендации международных организаций, в том числе и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Ранее ВОЗ приняла стандарт международной классификации болезней МКБ-11, который заменит МКБ-10, который действовал с 1999 года. Новая редакция международной классификации болезней вступит в силу 1 января 2022 года. Гриппу, ВИЧ, различным нозологиям и другим заболеваниям будут присваивать новые международные коды. Болезнью признают и игроманию.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Россия не обязана и не должна следовать всем решениям и признавать все рекомендации международных организаций, включая ВОЗ. Особенно с учетом, что ими часто руководят или манипулируют совсем не дружественные России силы", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор обратил внимание, что о приоритете национального подхода говорится и в поправках к Конституции.

"Иначе Россия давно должна была бы передать Крым Украине; отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии; вывести миротворцев из Приднестровья и сделать многое другое, что предъявляют нам в резолюциях ПАСЕ, ОБСЕ и т.д.", - пояснил он.

Политик также напомнил, что президент России Владимир Путин на Валдайском форуме говорил о ведущей роли национальных государств в современном мире.

"Они и должны принимать решение о развитии своих стран, а не международные организации, - подчеркнул Алексей Пушков. - Мы же не перепоручаем ООН обеспечение нашей национальной безопасности. Точно так же мы сами должны определять приоритеты нашего здравоохранения и базовые подходы к нему".

Участие в международной организации "не должно означать слепого следования всем ее предписаниям", резюмировал парламентарий.

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