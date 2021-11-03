Безопасно ли принимать дома мастера из салона красоты

"Случаи подобной теневой деятельности фиксировались во все периоды приостановки работы индустрии красоты", - отмечает собеседник "РГ". Это происходит во многом из-за того, что при введении ограничений крайне трудно учесть специфику бьюти-сферы. По ее словам, в Москве сейчас работает более 3 тысяч парикмахерских, которые создают около 30 тысяч рабочих мест.

"Потери от вынужденного простоя в течение 10 дней одного салона красоты составляют порядка 170-200 тысяч рублей. Большая часть этих денег - зарплата мастеров и аренда площадей", - отметила она. Как показывает практика, мастера без денег сидеть не хотят. Да и клиентура находится: вирус вирусом, а стремление к красоте никуда не ушло.

В Роспотребнадзоре, куда "РГ" обратилась с запросом, воздержались от комментариев на эту тему, адресовав вопросы в столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Официальные представители штаба заявили, что такая работа на дому запрещена. С правовой точки зрения, впрочем, не все так однозначно, считает управляющий партнер Международной юридической компании Legal World, советник эксперта антикоррупционного комитета при президенте РФ, посол Мира UPF ООН Ирина Калинина. Ведь мастера часто приезжают домой не как представители салона, а просто как самозанятые.

"Вопрос очень сложный так как самозанятые по сути не относится ни к юридическому лицу, ни к индивидуальному предпринимателю, - обосновывает свою позицию Ирина Калинина. - Так как это экспериментальный вид получения дохода, то ни санитарные нормы, ни иные постановления правительства не регламентируют их деятельность". Но это правовой аспект. В "Опоре России" призвали обратить внимание еще и на санитарный. Ведь у самозанятых мастеров может не быть действительных ПЦР-тестов и вакцинации, а в салонах красоты к этому относятся серьезно. Таким образом "красота на дому" может стать одним из факторов распространения коронавируса, считают в "Опоре России" и призывают мастеров бьюти-индустрии соблюдать нерабочий режим, объявленный в городе, а москвичей поберечь свое здоровье и своей семьи и не подвергаться риску заражения, приглашая в дом человека, который, возможно, является вирусоносителем.