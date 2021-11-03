Министр Дмитрий Патрушев изучил секреты брянских урожаев

В Брянской области побывала делегация Министерства сельского хозяйства России во главе с Дмитрием Патрушевым. Министр и другие ознакомились с работой местных сельхозпредприятий и обсудили положение отрасли.

Брянскую область неслучайно выбрали для проведения всероссийского совещания, посвященного важнейшим вопросам АПК и потребительского рынка. Учитывалось, что Брянщина стала российским лидером по многим показателям отрасли. Даже во второй пандемийный год был показан заметный рост. Главу Минсельхоза особенно интересовало развитие овощеводства.

Губернатор Александр Богомаз сказал, что уверенный рост сельскохозяйственного производства в области обусловлен использованием на полях лучших научных разработок и технологий, а также поддержкой министерства. В Брянской области доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте за последние годы выросла с семи до 19 процентов, а производство увеличилось более чем на 40 процентов. Даже в этом году, когда мешали пандемия и капризная погода, отрасль должна показать трехпроцентный рост к уровню 2020 года. Брянская область стала лидером по производству картофеля в России.

В Брянской области доля сельского хозяйства в ВРП за последние годы выросла с семи до 19 процентов

- Мы занялись одной из перспективных культур - рапсом. За прошлый год произвели восемь процентов всего российского рапса и получили среднюю урожайность 40 центнеров с гектара - выше, чем в странах Евросоюза. Область занимает первое место в ЦФО по поголовью крупного рогатого скота, - сообщил губернатор.

Дмитрий Патрушев ознакомился с работой ООО "Дружба-2", которое стало крупнейшим производителем овощей и картофеля. Делегации показали технологии возделывания сельхозкультур на предприятии "Меленский картофель". Здесь получают самые высокие урожаи картофеля, кукурузы, озимого рапса и сои. Причем предприятие развивается сейчас на собственные средства, не обращаясь за субсидиями из российской казны. Министру показали высокотехнологичную линию сортировки и упаковки картофеля, овощей. На предприятии построены сушильные комплексы для зерновых культур, позволяющие сохранять полезные свойства урожая благодаря оснащению системами вентиляции и климат-контроля. Молодым специалистам предприятия предоставляется жилье, у работников растет зарплата.

Дмитрий Патрушев поблагодарил Александра Богомаза за организацию работы общероссийского штаба, где обсуждались вопросы бесперебойной работы отрасли в условиях ограничительных мер. Опыт Брянской области пригодится многим, ведь в зоне рискованного земледелия местные хлеборобы год от года успешно укрепляют продовольственную безопасность страны.

Дмитрию Патрушеву сельхозпроизводители пожаловались на то, что торговые сети устанавливают такие требования, которые в итоге сказываются ростом цен. Например, требуют, чтобы картофель имел плоскую форму, чтобы размер клубня не превышал семи сантиметров. Указывают даже цвет картофеля.

Министр поручил своему заместителю Джамбулату Хатуову обсудить этот вопрос вместе с представителями торговых сетей.