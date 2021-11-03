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03.11.2021 12:24
Рубрика: Власть

Нарышкин обсудил с главой ЦРУ борьбу с международным терроризмом

Текст: Юрий Когалов
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин обсудил с главой ЦРУ США Уильямом Бернсом борьбу с международным терроризмом и межведомственное взаимодействие. Как рассказали в пресс-бюро СВР, встреча прошла 2 ноября в Москве по инициативе американской стороны.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

"В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом", - отметили в пресс-бюро.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Встреча прошла в рамках двухдневного визита Бернса в российскую столицу. В Москву он прибыл во главе делегации, которой поручено обсудить двусторонние отношения с представителями российских властей. Эти вопросы затрагивались в частности на прошедших накануне переговорах с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

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