В Брянской области выходные продлили еще на неделю

Брянский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение продлить в регионе нерабочие дни по 14 ноября включительно.

На это время запрещены зрелищные, спортивные и иные массовые мероприятия, пишет РИА Новости.

Режим выходного дня действует в Брянской области с 30 октября. Закрыты кафе, кинотеатры, салоны красоты, бани, сауны и другие заведения. Люди старше 60 лет переведены на самоизоляцию. С 15 ноября анонсировано введение QR-кодов.

По данным на среду, в регионе зарегистрировано 77798 больных COVID-19, суточный прирост составил 501 человек. Выздоровели 69787 пациентов, 1917 скончалось.