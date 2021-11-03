Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
03.11.2021 13:25
Рубрика: Дороги

В центре Москвы разрешенную скорость снизили до 30 км/ч

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

На ряде улиц в центре Москвы скоростной лимит снижен до 30 км/ч. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Ограничение теперь действует на Малой Бронной, Малой Дмитровке, Большой Никитской и Варварке. Решение принято по итогам анализа обращений горожан в дептранс.

Почему наказание за пьяную езду необходимо серьезно ужесточить

На улицах, где введен лимит 30 км/ч, наблюдается плотный поток пешеходов: рядом кафе, офисы, театры. Снижение разрешенной скорости позволит москвичам безопаснее перемещаться по центру.

При этом пробок в дептрансе не прогнозируют: фактическая скорость на этих улицах и так не превышает 30 км/ч.