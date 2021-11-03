Власти Москвы анонсировали запуск виртуальной "Тройки"

Смысл новинки в том, что "Тройка" привязывается к смартфону как банковская карта. И проезд можно оплачивать просто поднеся гаджет к турникету.

Для тестировщиков вводятся скидки на безлимитные абонементы от 10 до 50 процентов. Например, "Единый" для безлимитных поездок в течение 30 дней ‎по виртуальной "Тройке" ‎будет стоить всего 1122 рубля вместе 2245. По акции участники тестовой группы могут купить также абонементы на 90 и 365 дней.

"Форма заявки на участие в тесте, а также все детали доступны на лендинге. Выпустить виртуальную "Тройку" участники тестирования могут в специальной версии приложения "Метро Москвы", - отметил заммэра Максим Ликсутов.