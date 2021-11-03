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03.11.2021 05:40
Рубрика: Общество

Амурские ученые создали продукты для покорителей космоса

Текст: Сергей Набивачев
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 251(8602)
С появлением космодрома в Амурской области начали развиваться отрасли, так или иначе связанные с космонавтикой. В Амурском государственном университете (АмГУ) есть инженерно-физический факультет, занимающийся подготовкой специалистов для Восточного. Первые выпускники уже трудятся в дальневосточной звездной гавани, обеспечивая безаварийные запуски.

Заместителем декана по учебной работе этого факультета работает кандидат технических наук Нина Фролова. Основное направление ее научной деятельности, казалось бы, от космодрома далеко - разработка продуктов здорового питания. Например, она создает инновационные сладости из натуральных ингредиентов - различных дальневосточных ягод, пантов оленя и прочих. У нее есть работы о лакомствах для пожилых людей, которые будут для них не вредными, а полезными.

Фото: iStock
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Космонавтам тоже нужно обращать пристальное внимание на свой рацион. Мысль начать разработку питания для представителей этой профессии пришла к Нине Фроловой во время обучения в аспирантуре по специальности "Биохимия".

- Ведь наше здоровье напрямую связано с едой. После изучения химического состава и физиологических свойств сырьевых ресурсов дальневосточного региона в экспериментах in vivo (внутри организма подопытного животного) стало ясно, что биологически активные добавки стимулируют адаптационные возможности организма лабораторных животных. В их основе - корень элеутерококка, пантов северного оленя и другое. Тогда и пришла идея создания специализированных продуктов для космонавтов, - рассказывает Нина Фролова.

По ее словам, от обычного рацион космонавтов отличается составом. В него в обязательном порядке включают продукты на основе адаптогенного сырья, которое способствует повышению выносливости организма.

- Это повседневные продукты питания, но с добавлением сырьевых ресурсов Дальнего Востока. Например, отходы пантового оленеводства могут сыграть огромную роль в данном направлении, так как обладают адаптогенными и иммуностимулирующими свойствами. Их по лечебным свойствам сравнивают с женьшенем, - объясняет кандидат технических наук.

Ученые Амурского государственного университета уже разработали фитонапитки, карамель, мармелад, ирис. Исследованиями занимаются доктора наук, аспиранты - всего четыре человека.

Фото: пресс-служба госкорпорации "Роскосмос"
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Опытом обмениваются с коллегами из других регионов. Данное направление стало актуальным благодаря регулярному проведению "Космофеста "Восточный" - всероссийского образовательно-просветительского мероприятия, которое традиционно проводят в Амурской области Роскосмос, правительство региона, АмГУ и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. На нем общаются с другими учеными, разрабатывающими меню для космонавтов. Есть уже и совместные публикации.

- Если говорить о практической реализации данного проекта, то мы патентуем свои изобретения и стараемся их популяризовать через научные публикации и экспериментальные исследования. В центральной и западной частях России можно встретить огромный рацион, например, хлебобулочных, кондитерских, кисломолочных изделий функциональной направленности. У нас же современный производитель немного по-другому подходит к этой теме, - говорит Нина Фролова.

Пока настоящие космонавты еще не продегустировали продукты, разработанные в университете.

- Данное направление развивается системно, поэтому у нас еще все впереди, - уверена дальневосточница.

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