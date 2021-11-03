На Камчатке темпы вакцинации от COVID-19 выросли почти в пять раз

После ужесточения ограничений из-за распространения коронавируса темпы вакцинации в Камчатском крае выросли в 4,7 раза.

Как сообщили РИА Новости в региональном минздраве, за минувшие сутки первым компонентом вакцины привились 1417 человек. До введения новых правил в пункты вакцинации ежедневно обращались примерно 300 человек. По последним данным, в общей сложности иммунизацию прошли 101 725 камчатцев.

В правительстве региона отметили, что количество привитых в крае превышает 50 процентов от плана.

Напомним, что новые ограничения на Камчатке ввели 30 октября. Теперь попасть в кафе, фитнес-залы, театры, библиотеки и музеи жители могут только при предъявлении QR-кода. Заведениям общепита запрещено принимать посетителей ночью. Во время нерабочей недели в детских садах работают дежурные группы. Детям до 14 лет разрешено посещать торговые центры только в сопровождении родителей.

С 23 ноября система QR-кодов вводится для полетов по региональным маршрутам и поездок между отдельными населенными пунктами.