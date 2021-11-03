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03.11.2021 05:28
Рубрика: Общество

На Камчатке введут QR-коды для полетов и поездок по полуострову

Текст: Анна Бондаренко

На Камчатке с 23 ноября будет введена система QR-кодов для полетов по региональным маршрутам и поездок между отдельными населенными пунктами, сообщает пресс-служба краевого правительства.

О грядущем новшестве рассказал глава региона Владимир Солодов. По его мнению, введение этого инструмента позволит избежать необходимости делать тесты на коронавирус перед каждым полетом или поездкой.

QR-коды будут требовать при посадке на авиатранспорт по всем направлениям края и на междугородние маршруты автобусов, которые ездят из Петропавловска-Камчатского в поселки Мильково, Октябрьский, Эссо, Ключи, Усть-Камчатск.

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Помимо QR-кода попасть в самолет или автобус можно будет, предъявив вместе с паспортом сертификат о прививке, сертификат переболевшего или справку о медотводе.

В последнее время в регионе ужесточили антиковидные меры, и они, как заметил губернатор Камчатки, уже дают эффект.

"Мы видим, что количество вакцинированных на Камчатке превысило 50 процентов от плана, а это значит, что мы уверено движемся к достижению коллективного иммунитета, который позволит оставить позади все невзгоды и ограничения, связанные с эпидемией. Уверен, это то, что больше всего хочет сейчас каждый из нас", - сказал Солодов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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