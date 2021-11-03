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Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае возбудили пять дел о продаже сертификатов COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровском крае расследуется пять уголовных дел по факту продажи сертификатов, которые подтверждают прохождение вакцинации от COVID-19.

В Хабаровском крае введут QR-коды в ТЦ и общественном транспорте

- В связи с осложнением обстановки и ростом заболеваемости, органам внутренних дел края по всем территориям поставлена задача активизации работы с учетом, - рассказал на заседании оперштаба замначальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД Иван Ямковой.

Он также сообщил, что в крае за время пандемии выявили более трех тысяч нарушений требований Роспотребнадзора в заведениях общепита. Выписано штрафов почти на четыре миллиона рублей, вынесено 2300 предупреждений.

Напомним, с 1 ноября в регионе действует система QR-кодов. С 4 по 12 ноября в крупных городах региона будут закрыты непродовольственные торговые центры, культурные и развлекательные объекты, алкомаркеты.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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