В Хабаровском крае возбудили пять дел о продаже сертификатов COVID-19

В Хабаровском крае расследуется пять уголовных дел по факту продажи сертификатов, которые подтверждают прохождение вакцинации от COVID-19.

- В связи с осложнением обстановки и ростом заболеваемости, органам внутренних дел края по всем территориям поставлена задача активизации работы с учетом, - рассказал на заседании оперштаба замначальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД Иван Ямковой.

Он также сообщил, что в крае за время пандемии выявили более трех тысяч нарушений требований Роспотребнадзора в заведениях общепита. Выписано штрафов почти на четыре миллиона рублей, вынесено 2300 предупреждений.

Напомним, с 1 ноября в регионе действует система QR-кодов. С 4 по 12 ноября в крупных городах региона будут закрыты непродовольственные торговые центры, культурные и развлекательные объекты, алкомаркеты.