В Хабаровском крае введут QR-коды в ТЦ и общественном транспорте

В Хабаровском крае вводят дополнительные ограничения в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой по COVID-19.

С 4 по 12 ноября в крупных городах и Хабаровском районе закрываются торговые центры непродовольственных товаров, а также развлекательные и культурные объекты. Предприятия общепита смогут работать только на вынос и доставку. Алкомаркеты будут закрыты.

QR-коды с 13 ноября потребуют в торговых центрах, кафе и ресторанах, гсотиницах, хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах, банях, фитнес-центрах, бассейнах.

"с 13 ноября вводятся QR-коды на междугороднем общественном транспорте, лица старше 60 лет будут получать компенсацию льготного проезда по предъявлению QR-кода", - сообщили "РГ" в оперштабе региона.

Такое решение связано с тем, что среди этой категории людей - самый высокий уровень смертности и низкий процент вакцинации.