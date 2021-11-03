Постановление правительства Хабаровского края от 3 ноября 2021 года № 541-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:

1) абзац первый пункта 32 изложить в следующей редакции:

"32. Запретить с учетом положений пункта 37 настоящего постановления:";

2) пункты 33, 34 изложить в следующей редакции:

"33. Участие граждан в мероприятиях, предусмотренных подпунктами "а" -"в" пункта 31 настоящего постановления, с 1 ноября 2021 г. осуществляется при наличии у посетителей документа, удостоверяющего личность гражданина, а также одного из следующих документов:

- QR-кода вакцинированного или переболевшего в течение шести месяцев до дня посещения мероприятия (далее - QR-код вакцинированного);

- справки (сертификата) о вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение шести месяцев до дня посещения мероприятия (далее - справка);

- документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, а также отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа до дня посещения мероприятия (далее - заключение и ПЦР-тест соответственно).

34. Определить, что требование по наличию у посетителей QR-кода вакцинированного либо справки, либо заключения и ПЦР-теста, а также документа, удостоверяющего личность гражданина, установленное пунктом 33 настоящего постановления, распространяется на оказание услуг:

- организациями (индивидуальными предпринимателями) в салонах красоты, СПА-салонах, косметических, массажных салонах, парикмахерских - с 4 ноября 2021 г.;

- по перевозке пассажиров междугородним автомобильным и железнодорожным транспортом - с 7 ноября 2021 г.;

- общественного питания, в том числе фудкортов, караоке, заселение в гостиницы, хостелы, расположенные на территории края, посещение торговых центров (торгово-развлекательных центров), соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, а также участие в мероприятиях, предусмотренных подпунктом "д" пункта 31 настоящего постановления, - с 13 ноября 2021 г.";

3) абзац второй пункта 35 признать утратившим силу;

4) дополнить пунктами 37, 38 следующего содержания:

"37. Приостановить в городских округах "Город Хабаровск", "Город Комсомольск-на-Амуре" Хабаровского края, городских поселениях "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края, "Город Амурск" Амурского муниципального района Хабаровского края, "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, "Город Бикин" Бикинского муниципального района Хабаровского края, "Рабочий поселок Переяславка" муниципального района имени Лазо Хабаровского края, Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края:

а) с 4 по 12 ноября 2021 г. включительно:

- работу объектов розничной торговли в торговых центрах, за исключением аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов розничной торговли, в которых реализуются продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости в соответствии с рекомендуемым перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р;

- оказание услуг общественного питания, за исключением обслуживания населения навынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания и (или) доставки заказов, а также в зданиях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных (морских) вокзалов, речных (морских) портов, аэропортов;

- оказание услуг для занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, в том числе бассейнов;

- работу соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

- работу детских игровых центров, комнат, аттракционов в закрытых помещениях;

б) с 4 по 7 ноября 2021 г. включительно - работу магазинов, специализирующихся на продаже алкогольной продукции, в которых объем продажи алкогольной продукции превышает 50 процентов реализуемого ассортимента.

38. Требование по наличию у посетителей QR-кода вакцинированного либо справки, либо заключения и ПЦР-теста не предъявляется к гражданам, не достигшим 18 лет.";

5) подпункт 5.3 пункта 5 дополнить абзацами следующего содержания:

"- работников, оказывающих банковские, финансовые и страховые услуги населению, в количестве не менее 70 процентов;

- граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению.";

6) дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор, Председатель Правительства края М.В.Дегтярев





Приложение к постановлению Правительства Хабаровского края от 3 ноября 2021 г. № 541-пр

"Приложение к постановлению Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр





Перечень заболеваний, при которых требуется перевод граждан на дистанционный режим работы

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (далее - МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3 -5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, № 18.3-№ 18.5.

6. Новообразования из числа:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81-C96, D46."







