Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", в связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Установить режим работы в нерабочие дни, предусмотренные пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." (далее - Указ), для находящихся на территории Хабаровского края:

а) организаций культуры - в режиме повседневной работы;

б) организаций здравоохранения - по следующему графику:

- с 1 по 3 ноября 2021 г. - в режиме повседневной работы;

- 5, 6 ноября 2021 г. - по режиму субботы (обеспечение дежурных бригад).

2. Определить, что обеспечение функционирования администрации Губернатора и Правительства края, органов исполнительной власти края в нерабочие дни с 1 по 3 ноября 2021 г., предусмотренные пунктом 1 Указа, осуществляется в полном составе служащих и работников.

Руководителям администрации Губернатора и Правительства края, органов исполнительной власти края определить ответственных сотрудников, осуществляющих дежурство 30,31 октября, 4-7 ноября 2021 г.

3. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:

1) пункты 3, 31, 32 изложить в следующей редакции:

"3. Отменить на территории Хабаровского края проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных мероприятий с очным участием граждан, за исключением особенностей, предусмотренных пунктами 31 - 34 настоящего постановления.

31. Установить, что:

а) работа кинотеатров (кинозалов), театров, филармоний, цирков, домов культуры, клубов осуществляется при условии заполняемости объектов в объеме, не превышающем 50 процентов от единой пропускной способности;

б) проведение официальных международных, всероссийских, межрегиональных, краевых, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется с количеством участников не более 100 человек, за исключением проведения профессиональной спортивной лигой профессиональных спортивных соревнований по футболу и хоккею, которые проводятся при заполняемости зрительных трибун в объеме не более 500 человек;

в) проведение органами местного самоуправления муниципальных образований края публичных слушаний, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", осуществляется с очным количеством участников не более 50 человек по месту проведения слушаний с обеспечением установленных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции;

г) проведение религиозных мероприятий на культовых и иных объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), осуществляется при условии заполняемости таких объектов в объеме, не превышающем 50 процентов от единовременной пропускной способности;

д) оказание услуг для занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организацию спортивной подготовки на объектах спорта, в том числе бассейнов, осуществляется при условии заполняемости объектов в объеме, не превышающем 50 процентов от единой пропускной способности.

32. Запретить:

а) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 6:00 часов (за исключением обслуживания населения навынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания и (или) доставки заказов), в том числе в:

- ночных клубах (дискотеках) и иных аналогичных объектах;

- ресторанах, барах, кафе и иных организациях общественного питания, за исключением расположенных в зданиях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных (морских) вокзалов, речных (морских) портов, аэропортов;

б) работу детских игровых центров, комнат, аттракционов в закрытых помещениях в период с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно.";

2) дополнить пунктами 33 - 36 следующего содержания:

"33. Участие граждан в мероприятиях, предусмотренных подпунктами "а" -"в" пункта 31 настоящего постановления, с 1 ноября 2021 г. осуществляется при наличии у посетителей QR-кода вакцинированного или переболевшего в течение шести месяцев до дня посещения мероприятия (далее - QR-код вакцинированного) либо справки (сертификата) о вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение шести месяцев до дня посещения мероприятия (далее - справка) и документа, удостоверяющего личность гражданина, позволяющего соотнести данные о посетителе, содержащиеся в QR-коде вакцинированного либо справке.

34. Оказание услуг общественного питания, в том числе фудкортов, караоке, заселение в гостиницы, хостелы, расположенные на территории края, а также участие в мероприятиях, предусмотренных подпунктом "д" пункта 31 настоящего постановления, с 20 ноября 2021 г. осуществляется при наличии у посетителей QR-кода вакцинированного либо справки и документа, удостоверяющего личность гражданина, позволяющего соотнести данные о посетителе, содержащиеся в QR-коде вакцинированного либо справке.

35. Гражданин, которому оформлен QR-код вакцинированного, может получить его с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг либо специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус".

Справка выдается медицинской организацией в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 972н "Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 октября 2021 г. № 1006н "Об утверждении формы медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и порядка ее ведения".

QR-код вакцинированного предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

36. Сохранить для неработающих граждан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, запрет на покидание места проживания (пребывания) (режим самоизоляции), за исключением случаев обращения за оказанием медицинской помощи, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, индивидуальных прогулок, до особого распоряжения.".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор, Председатель Правительства края М.В.Дегтярев







