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03.11.2021 08:04
Рубрика: Общество

В аэропорт Хабаровска посетителей пустят только по QR-коду

Текст: Ольга Коваль (Хабаровск)

В декабре посетителям хабаровского аэропорта на входе придется предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса. Этот же документ потребуют и у граждан, желающих приобрести авиабилеты, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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С 7 ноября QR-коды станут спрашивать у пассажиров междугородних автобусов и поездов, курсирующих на территории края.

В среду региональный оперштаб объявил об ужесточении ограничений из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки по COVID-19. Так, с 4 по 12 ноября в крупных городах и поселках будут закрыты все торговые центры непродовольственных товаров, алкомаркеты, а также развлекательные и культурные объекты. Предприятия общепита смогут работать только на вынос и доставку. С 13 ноября вход в торговые центры, кафе и рестораны, гостиницы, хостелы, спа-центры, парикмахерские и косметические салоны, бани, фитнес-центры, бассейны разрешен только посетителям с QR-кодами. Аналогичные требования распространятся и на пассажиров общественного транспорта.

При этом детсады, школы и колледжи продолжат работать в обычном режиме. А организации, оказывающие банковские, финансовые и страховые услуги, с 4 ноября должны перевести не менее 70 процентов своих сотрудников на удаленку.

На такие меры пришлось пойти из-за высокого роста заболеваемости коронавирусом. За последние четыре недели темпы его распространения выросли в шесть раз. Самый высокий рост числа заболевших отмечается в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в Хабаровском, Николаевском, Солнечном, Комсомольском, Амурском и Вяземском районах.

"Растет количество пациентов на ИВЛ и тяжелых больных, на данный момент их 49, еще 1,5 недели назад эта цифра была значительно ниже. В прошлом году прирост смертности составил 2,6 тысячи человек, за 10 месяцев 2021-го эти значения уже превышены. Серьезные ограничительные меры сейчас крайне необходимы", - заявил зампред правительсвта по соцвопросам Евгений Никонов.

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