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03.11.2021 12:01
Рубрика: Культура

В Удмуртии библиотекари переводят в цифровой формат старинные книги

Текст: Виктор Девицын, Оксана Ильина
Российская газета - Неделя - Приволжье № 251(8602)
В Удмуртии библиотекари переводят в цифровой формат старинные книги. Электронные двойники появятся более чем у двух сотен книжных памятников.
Евгения Новоженина/РИА Новости Евгения Новоженина/РИА Новости
Евгения Новоженина/РИА Новости

Это не просто сканирование документов, а очень тонкий и кропотливый процесс. Ведь книжные памятники (именно так официально называют старинные издания) перед оцифровкой приходится приводить в порядок и реставрировать.

Фото: Предоставлено ЦПШ
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Почтительно, аккуратно и только в перчатках - так в библиотеках обращаются с историческими книгами.

- У каждой из них действительно своя история, у некоторых - протяженностью больше сотни лет, - говорит Светлана Наговицина, заведующая региональным центром консервации и сохранности документов Национальной библиотеки Удмуртии. Она - тот самый главный доктор, который продлевает жизнь ценным печатным экземплярам: хранит их только в контейнерах из бескислотной бумаги и в специальной комнате с особым температурным режимом. - Восстановление таких книг, документов, которые касаются истории родного края, стоит любых усилий. О какой памяти человечества может идти речь, если нет того, что было издано раньше? Вспомните, как музей Чайковского в Воткинске хранит книги, с которыми рос будущий композитор, читая их в детстве. Неужели можно потерять страницы, к которым прикасались руки Петра Ильича?

К сожалению, прикосновение современных читателей к старинным изданиям губительно для них, человеческие руки и пыль - главные враги хрупкой от старости бумаги, поясняют реставраторы. Раньше получить доступ к таким книгам было сложно, но теперь проблемы нет. После оцифровки они появляются в открытом доступе электронных фондов Национальной библиотеки Удмуртии. Разумеется, после реставрации, а затем бережного сканирования роботом на специальном оборудовании.

- Нам попадались настолько ветхие страницы, что они могли рассыпаться - с такими мы работали особенно осторожно. На некоторых от времени исчезли слова и буквы, - поясняет Наталья Бурцева, ученый секретарь Национальной библиотеки. - Исчезнувшие слова мы, конечно, не трогаем, не добавляем на их место другие, так как синонимов много. А вот буквы возвращаем на свое законное место.

В этом году в нацбиблиотеке перевели в цифровой формат 34 книжных памятника, а еще больше тысячи газет, журналов на русском и удмуртском языках, выпущенных во второй половине XIX - первой половине XX века.

В Петербурге начнется реставрация жилых домов-памятников

Сегодня, например, можно узнать, о чем в 1863 году писали "Вятские епархиальные ведомости" или что представляет собой книга Павла Луппова "Христианство у вотяков со времени первых исторических известий о них до XIX века", напечатанная в Санкт-Петербурге в 1899 году. Есть в электронных фондах библиотеки и еще оно издание из Петербурга: сатирический журнал "Будильник" - его праздничный предновогодний номер от 25 декабря 1886 года сможет, пожалуй, рассмешить и сегодняшнего читателя.

- В какой-то степени современные книги - это интерпретация тех фактов, которые находятся в тех старых книгах, - говорит Светлана Потешкина, заведующая отделом информационных технологий. - Потому они, эти исторические издания, нам так нужны. В них не только загадки прошлого, но и, возможно, ответы на наши сегодняшние запросы.

Кстати

Не так давно Национальная библиотека Удмуртии наконец-то вернулась в свое историческое здание, построенное в 1957 году. Несколько лет назад оно закрылось на реконструкцию и вот теперь снова принимает читателей. "РГ-Неделя" рассказала об этом в номере от 22 сентября нынешнего года.

У основного корпуса появился современный шестиэтажный пристрой, в котором разместились полтора миллиона изданий. Действует автоматическая система температурного контроля и удаления пыли. В библиотеке открылся региональный центр организации обслуживания слепых и слабовидящих, есть литературная гостиная и кафе. Отреставрированный фасад и холлы уже оценили молодожены и представители модной индустрии - они в обновленных интерьерах устраивают фотосессии.

А как у соседей?

Проект "Герой газетной полосы" стартовал в Кировской областной универсальной научной библиотеке (КОУНБ) имени Герцена. "В фондах районных библиотек, музеев, редакций газет хранятся коллекции местных периодических изданий военных лет. В них печатались заметки о фронтовиках, их письма, ответы из дома в войсковые части. Журналисты рассказывали, как самоотверженно работали рабочие и колхозники, какой вклад вносили в общее дело, приближая победу. Можно найти истории о том, как пережили это тяжелое время эвакуированные на вятскую землю, - обращается к землякам координатор проекта Лариса Кропачева, главный библиотекарь научно-методического отдела Герценки. - Мы хотим как можно больше узнать и рассказать о людях, которым посвящались публикации в газетах, выходивших на территории Кировской области в годы Великой Отечественной войны".

Большое значение в этой работе имеют ресурсы "Вятской электронной библиотеки". В поисках информации о героях публикаций возможно выявление их родственников и знакомых и обращение к ним с просьбой рассказать о тех, кто больше никогда не попадал в сферу внимания журналистов, а просто жил, работал, растил детей. Скупые газетные заметки могут быть дополнены сведениями из семейных архивов. Проект "Герой газетной полосы" направлен на максимальное раскрытие содержания газет, выходивших в годы войны, выявление всех персоналий, которым были посвящены публикации. Эти сведения дополнят имеющиеся ресурсы, посвященные фронтовикам и труженикам тыла, возможно, сообщат ранее неизвестные имена, а также активизируют работу по оцифровке местных изданий для проекта КОУНБ "Вятская электронная библиотека".

Проект "Герой газетной полосы"

тел. 8 (8332) 76-17-28. Е-mail: nmo@herzenlib.ru

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