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03.11.2021 14:26
Рубрика: Власть

Минобороны РФ: Как работают военные медики в Хакасии

Текст: Юрий Гаврилов
Медики Центрального военного округа применяют в Хакасии комплексный подход при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом учитывается опыт, накопленный армейскими врачами и медсестрами в ходе работы в мобильных госпиталях, ранее развернутых военными для пациентов с COVID-19. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

"При поступлении больных первым делом устанавливается степень тяжести заболевания. Определить ее помогают результаты анализов и компьютерной томографии, где становится понятен объем поражения легких. Только затем назначается лечение, - рассказали в ведомстве. - В ходе терапии для прогноза развития болезни и своевременного предотвращения осложнений реаниматологи инфекционисты, пульмонологи и терапевты отслеживают динамику жизненных показателей пациентов. У больных постоянно проверяют пульс, давление, уровень кислорода в крови, а также состояние печени и почек".

Более 220 военных медиков из Петербурга будут работать в Подмосковье

В Минобороны напомнили, что военных медиков ЦВО направили в Хакасию по распоряжению Сергея Шойгу, который получил соответствующее поручение от президента РФ. Были оперативно сформированы врачебно-сестринские бригады. Туда включили специалистов с опытом диагностики и лечения пациентов с COVID-19. Среди них есть терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи.

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