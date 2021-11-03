Минтранс предложил выделить 100 млрд рублей на обновление гортранспорта

Новости

Умер знаковый американский джазмен Эмметт Чепмен 13:55
СК ходатайствует об аресте предполагаемого убийцы экс-замначальника ГУЭБ МВД 13:54
На форум молодых лидеров стран Арктического совета подано почти 600 заявок 13:50
Песков назвал одну из тем предстоящего разговора Путина с Байденом 13:45
В Челябинской области режим нерабочих дней продлен до 12 ноября 13:41
ГИБДД проведет массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей 13:30
Оперштаб: В Москве выявлено 6827 новых случаев COVID-19 13:29
В центре Москвы разрешенную скорость снизили до 30 км/ч 13:25
В России пройдет бесплатный Чемпионат по машинному обучению 13:22
В Беларуси допустили переход на российские самолеты 13:21
Песков: Закупки Росгвардии и ФСО засекречены из-за гостайны 13:19
Московские предприниматели могут узнать все о мерах поддержки онлайн 13:18
СМИ: ВМС Ирана отразили атаку США на танкер в Оманском заливе 13:17
В МЧС рассказали, где от ураганных ветров могут возникнуть серьезные ЧС 13:13
В Подмосковье от коронавируса привились более 4 миллионов человек 13:11
Россия вновь вышла на второе место в мире по количеству тестов на COVID 13:10
Песков: Решений о продлении нерабочих дней нет 13:09
Песков заявил о невозможности Кремля влиять на дело Сафронова 13:05
Черепахи угрожают безопасности полетов в токийском аэропорту Нарита 13:00
"КиноПоиск" показал новые логотип и визуальный стиль 13:00
В Кургане завели дело на медиков, за деньги выдававших фиктивный QR-код 12:36
"Единая Россия" проведет флешмобы в соцсетях в честь 4 ноября 12:36
На острове Пальма произошло сильнейшее с начала извержения вулкана землетрясение 12:33
Беларусь предложила создать единый авиарегулятор в рамках СГ или ЕАЭС 12:11
Противники вакцинации перекрыли движение в центре Киева 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 13:39
Рубрика: Экономика

Минтранс предложил выделить 100 млрд рублей на обновление гортранспорта

Текст: Евгений Гайва
На обновление парка городского пассажирского транспорта могут направить дополнительно 100 млрд рублей в виде бюджетных инфраструктурных кредитов. Проект постановления правительства разработал Минтранс. Документ размещен для общественного обсуждения.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Инфраструктура общественного транспорта долгое время получала недостаточно инвестиций. В результате более 70% автобусов, трамваев и троллейбусов находятся ‎в эксплуатации за пределами срока нормативного использования, более 80% инфраструктуры изношено, указывают в Минтрансе. Это приводит к оттоку пассажиров с общественного транспорта и росту использования личных автомобилей, что противоречит целям устойчивого развития.

В Хабаровском крае введут QR-коды в ТЦ и общественном транспорте

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" предусмотрено 14,11 млрд рублей на обновление подвижного состава общественного транспорта. По программе перевозчики могут приобретать транспортные средства в лизинг со скидкой в размере до 60% от их стоимости. Потеря в доходах компенсируется АО "ГТЛК". Кроме того, субъектам Российской Федерации предусмотрено выделение инфраструктурных бюджетных кредитов в общем объеме 500 млрд рублей. Часть этих средств была направлена регионами на обновление подвижного состава и модернизацию инфраструктуры общественного транспорта.

Однако потребность существенно превысила размер предусмотренных средств, указывают в Минтрансе. Предложения выделить дополнительные средства поступали от регионов. Дополнительные 100 млрд рублей предлагается выделить с 2023 по 2027 годы. Распределять средства станут через отбор инфраструктурных проектов. Заявки регионы будут направлять в Минтранс. Утверждать перечень инфраструктурных проектов будет Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов РФ.

Дополнительные средства стимулируют развитие производства и позволят создать новые рабочие места. В частности, сейчас строится трамвайная ветка "Екатеринбург - Верхняя Пышма" протяженностью 17,9 км одиночного пути с сопутствующей инфраструктурой. Для строящейся линии выпустят 11 новых трамваев. Концессионер проекта ООО "Вернепышминский трамвай", входящий в "Трансмашхолдинг". В сентябре этого года завершена часть первого этапа по проекту модернизации трамвайной системы в г. Таганроге.

Также прорабатываются организационно-финансовые модели реализации проектов по модернизации систем городского электротранспорта ‎в Барнауле, Владивостоке, Курске, Нижнем Новгороде, Перми, ‎Ростове-на-Дону, Саратове, Твери, Уфе, Иркутске, Красноярске. Для реализации проектов будут привлекаться инфраструктурные бюджетные кредиты. Кроме того, ВЭБ.РФ реализует проекты по модернизации систем городского электротранспорта еще в нескольких городах.

Ранее минтранс сообщал, что в рамках федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" в 2021 году автобусные и троллейбусные парки обновлены в 13 российских регионах. В городские агломерации поступило 412 единиц подвижного состава. В частности, новые автобусы и троллейбусы получили Воронежская, Екатеринбургская, Ивановская, Казанская, Кемеровская, Красноярская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Пермская, Самарско-Тольяттинская, Саратовская и Череповецкая агломерации. На эти цели из федерального бюджета было выделено 3,5 млрд рублей.

Фото: iStock
Транспортный налог 2021: кому положены льготы

Проблема обновления парка городского пассажирского транспорта имеет не только социальную значимость, но влияет на политическую стабильность, говорит заведующий московским отделением Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов. В некоторых городах общественный транспорт находится в ужасающем состоянии, горожане ездят на полуразрушенных троллейбусах.

Средств на обновление парка и инфраструктуры нужно значительно больше, но хотя бы выделяемые средства необходимо использовать рационально, считает эксперт. Для этого стоит в первую очередь направить средства на социально значимые объекты транспорта, которыми пользуется большинство жителей.

"Был такой период, когда вместо общественного транспорта средства тратились на подготовку региональных транспортных программ, хотя эти документы не были предусмотрены законодательством", - заметил эксперт.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Минтранс Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Алтайский край Барнаул ДФО Приморский край Владивосток ЦФО Курская область Курск ПФО Пермский край Пермь ПФО Башкортостан Уфа

Главное сегодня

Путин проведет День народного единства в Севастополе
Песков: Решений о продлении нерабочих дней нет
ГИБДД проведет массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей
За сутки в России подтверждено 40 443 случая COVID-19 в 85 регионах
Гинцбург пояснил, как проверяют, действительно ли человек сделал прививку
Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего
Могут ли на кассе не принять непонравившиеся купюры