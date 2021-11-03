Минтранс предложил выделить 100 млрд рублей на обновление гортранспорта

Инфраструктура общественного транспорта долгое время получала недостаточно инвестиций. В результате более 70% автобусов, трамваев и троллейбусов находятся ‎в эксплуатации за пределами срока нормативного использования, более 80% инфраструктуры изношено, указывают в Минтрансе. Это приводит к оттоку пассажиров с общественного транспорта и росту использования личных автомобилей, что противоречит целям устойчивого развития.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" предусмотрено 14,11 млрд рублей на обновление подвижного состава общественного транспорта. По программе перевозчики могут приобретать транспортные средства в лизинг со скидкой в размере до 60% от их стоимости. Потеря в доходах компенсируется АО "ГТЛК". Кроме того, субъектам Российской Федерации предусмотрено выделение инфраструктурных бюджетных кредитов в общем объеме 500 млрд рублей. Часть этих средств была направлена регионами на обновление подвижного состава и модернизацию инфраструктуры общественного транспорта.

Однако потребность существенно превысила размер предусмотренных средств, указывают в Минтрансе. Предложения выделить дополнительные средства поступали от регионов. Дополнительные 100 млрд рублей предлагается выделить с 2023 по 2027 годы. Распределять средства станут через отбор инфраструктурных проектов. Заявки регионы будут направлять в Минтранс. Утверждать перечень инфраструктурных проектов будет Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов РФ.

Дополнительные средства стимулируют развитие производства и позволят создать новые рабочие места. В частности, сейчас строится трамвайная ветка "Екатеринбург - Верхняя Пышма" протяженностью 17,9 км одиночного пути с сопутствующей инфраструктурой. Для строящейся линии выпустят 11 новых трамваев. Концессионер проекта ООО "Вернепышминский трамвай", входящий в "Трансмашхолдинг". В сентябре этого года завершена часть первого этапа по проекту модернизации трамвайной системы в г. Таганроге.

Также прорабатываются организационно-финансовые модели реализации проектов по модернизации систем городского электротранспорта ‎в Барнауле, Владивостоке, Курске, Нижнем Новгороде, Перми, ‎Ростове-на-Дону, Саратове, Твери, Уфе, Иркутске, Красноярске. Для реализации проектов будут привлекаться инфраструктурные бюджетные кредиты. Кроме того, ВЭБ.РФ реализует проекты по модернизации систем городского электротранспорта еще в нескольких городах.

Ранее минтранс сообщал, что в рамках федерального проекта "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" в 2021 году автобусные и троллейбусные парки обновлены в 13 российских регионах. В городские агломерации поступило 412 единиц подвижного состава. В частности, новые автобусы и троллейбусы получили Воронежская, Екатеринбургская, Ивановская, Казанская, Кемеровская, Красноярская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Пермская, Самарско-Тольяттинская, Саратовская и Череповецкая агломерации. На эти цели из федерального бюджета было выделено 3,5 млрд рублей.

Проблема обновления парка городского пассажирского транспорта имеет не только социальную значимость, но влияет на политическую стабильность, говорит заведующий московским отделением Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов. В некоторых городах общественный транспорт находится в ужасающем состоянии, горожане ездят на полуразрушенных троллейбусах.

Средств на обновление парка и инфраструктуры нужно значительно больше, но хотя бы выделяемые средства необходимо использовать рационально, считает эксперт. Для этого стоит в первую очередь направить средства на социально значимые объекты транспорта, которыми пользуется большинство жителей.

"Был такой период, когда вместо общественного транспорта средства тратились на подготовку региональных транспортных программ, хотя эти документы не были предусмотрены законодательством", - заметил эксперт.