Как нерабочие дни отразились на ценах на продукты в сибирских регионах

В нерабочие дни сибиряки стали активнее посещать магазины и рынки. Продавцы моментально отреагировали на повышенный спрос, подняв цены.

В минувшую субботу ажиотаж царил не только в омских супермаркетах, но и на губернских ярмарках, куда регулярно привозят свою продукцию сельские фермеры. На Ленинском рынке обновились цены на мясо, колбасы. Очереди к прилавкам с окороками, рулетами, паштетами и сосисками практически отсутствуют. Откровенно зевает продавец рыбы, стоимость которой поднялась на десять-пятнадцать процентов. А филе минтая подорожало сразу на 45 рублей за килограмм. И покупатели проходят мимо.

- Дорого возить, - поясняет торговец. - Цена бензина зашкаливает, а путь неблизкий.

Самая длинная очередь - к фургону с курятиной.

- Продукция подорожала, но не намного. В ближайших магазинах цены гораздо выше. Просто на витринах все упаковано по пятьсот-семьсот граммов. А когда пересчитаешь на килограммы, получается ого-го, - говорит пожилая покупательница. - На рынке все по-честному. Грудка - 308 рублей за килограмм, натуральный фарш - 217, печень - 175, крылья - 168 рублей.

На рынках на треть дешевле, чем в магазинах, сливочное масло, творог, сметана, яйца. Дело в том, что фермеры освобождены от платы за торговое место. Соответствующие расходы берут на себя городские власти, принявшие программу развития муниципальных рынков до 2025 года.

По данным Росстата, в первом полугодии 2021-го стоимость набора потребительских товаров и услуг в расчете на одного человека в месяц в Омске составляла 15 679,3 рубля. За год она выросла на семь процентов.

Между тем, по прогнозу аналитиков крупнейших российских банков, темпы роста цен в стране в ноябре увеличатся до 8,02 процента. Это будет максимальным показателем за последнее пятилетие. Основными причинами эксперты называют низкий урожай плодоовощной продукции, положение на мировых рынках и нерабочие дни.

В этом месяце могут заметно подорожать фрукты и овощи, изделия из зерна, а также мясные продукты. Кроме того, вырастут цены на импорт - сказывается энергетический кризис. Кофе и сахар на мировом рынке существенно дорожают из-за засухи в Бразилии. А инфляция в России, по оценке Центробанка РФ, по итогам этого года составит от 7,4 до 7,9 процента и, скорее всего, достигнет верхней установленной планки.

Предпосылки для снижения темпов появятся лишь в первом полугодии 2022-го. Базовый прогноз Банка России на следующий год - 4-4,5 процента.

Тем временем

Сегодня самые дорогие в СФО хлеб и сливочное масло продают в Новосибирске и Хакасии, рис и яблоки - в Алтайском крае, говядину и свинину - в Томске, кур - в Туве, молоко и подсолнечное масло - в Республике Алтай. Стоимость сахара в Барнауле, Новосибирске, Кемерове и Омске примерно одинакова.