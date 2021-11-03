Как нерабочие дни отразились на ценах на продукты в сибирских регионах

Новости

Парфенов о невызове Дзюбы в сборную: Карпину предстоит нести ответственность 10:53
Студенты МГТУ ГА победили во Всероссийском конкурсе по законотворчеству 10:51
Мультфильм "Снежная королева" увидят во Франции, Турции и Южной Корее 10:44
Названа особенность российского боевого дрона "Термит" 10:43
Центральный аппарат СК проверит причастность Рашкина к убийству лося 10:37
Минэкономразвития пересчитает доходы россиян по-новому 10:35
В Панаме на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" убиты 8 человек 10:35
Независимый депутат Андрей Медведев может стать зампредом Мосгордумы 10:35
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в октябре 10:34
Беспилотные вертолеты начали применять на учениях 10:32
Правительство выделит более 700 миллионов рублей на хакатоны по ИИ 10:29
В МВД предложили освободить мигрантов от повторной дактилоскопии 10:21
День преподавателя высшей школы будут отмечать 19 ноября 10:20
МВД Беларуси признало экстремистскими ряд интернет-ресурсов "Белсат" 10:01
Кабмин утвердил распоряжение о премировании молодых ученых 09:59
ВМФ России может получить две атомные подлодки в 2022 году 09:34
Мошенники списали со счетов жителей Якутии два миллиона рублей 09:32
В Хабаровском крае студентов перевели на дистанционку 09:30
Все самолеты из Нижнего Новгорода вылетели обратно в Москву 09:27
Закупки Росгвардии и ФСО засекретят с 2022 года 09:21
В России создают снаряд для ловли беспилотников режущей сетью 09:18
Семак: "Зенит" не может играть против "Ювентуса" с позиции силы 09:05
Синоптики прогнозируют, что туман в Москве рассеется к 10:00 08:58
В Кузбассе из-за задымления на шахте эвакуировали 55 горняков 08:55
В аэропортах Москвы из-за тумана вновь задерживаются рейсы 08:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 10:07

Как нерабочие дни отразились на ценах на продукты в сибирских регионах

Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Экономика Сибири № 250(8601)
В нерабочие дни сибиряки стали активнее посещать магазины и рынки. Продавцы моментально отреагировали на повышенный спрос, подняв цены.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Подорожают ли в России гречка и овсянка

В минувшую субботу ажиотаж царил не только в омских супермаркетах, но и на губернских ярмарках, куда регулярно привозят свою продукцию сельские фермеры. На Ленинском рынке обновились цены на мясо, колбасы. Очереди к прилавкам с окороками, рулетами, паштетами и сосисками практически отсутствуют. Откровенно зевает продавец рыбы, стоимость которой поднялась на десять-пятнадцать процентов. А филе минтая подорожало сразу на 45 рублей за килограмм. И покупатели проходят мимо.

- Дорого возить, - поясняет торговец. - Цена бензина зашкаливает, а путь неблизкий.

Самая длинная очередь - к фургону с курятиной.

- Продукция подорожала, но не намного. В ближайших магазинах цены гораздо выше. Просто на витринах все упаковано по пятьсот-семьсот граммов. А когда пересчитаешь на килограммы, получается ого-го, - говорит пожилая покупательница. - На рынке все по-честному. Грудка - 308 рублей за килограмм, натуральный фарш - 217, печень - 175, крылья - 168 рублей.

На рынках на треть дешевле, чем в магазинах, сливочное масло, творог, сметана, яйца. Дело в том, что фермеры освобождены от платы за торговое место. Соответствующие расходы берут на себя городские власти, принявшие программу развития муниципальных рынков до 2025 года.

По данным Росстата, в первом полугодии 2021-го стоимость набора потребительских товаров и услуг в расчете на одного человека в месяц в Омске составляла 15 679,3 рубля. За год она выросла на семь процентов.

Фото: Татьяна Андреева
Больше всего денег на еду уходит в Якутске, Владивостоке и Ростове-на-Дону

Между тем, по прогнозу аналитиков крупнейших российских банков, темпы роста цен в стране в ноябре увеличатся до 8,02 процента. Это будет максимальным показателем за последнее пятилетие. Основными причинами эксперты называют низкий урожай плодоовощной продукции, положение на мировых рынках и нерабочие дни.

В этом месяце могут заметно подорожать фрукты и овощи, изделия из зерна, а также мясные продукты. Кроме того, вырастут цены на импорт - сказывается энергетический кризис. Кофе и сахар на мировом рынке существенно дорожают из-за засухи в Бразилии. А инфляция в России, по оценке Центробанка РФ, по итогам этого года составит от 7,4 до 7,9 процента и, скорее всего, достигнет верхней установленной планки.

Предпосылки для снижения темпов появятся лишь в первом полугодии 2022-го. Базовый прогноз Банка России на следующий год - 4-4,5 процента.

Тем временем

Сегодня самые дорогие в СФО хлеб и сливочное масло продают в Новосибирске и Хакасии, рис и яблоки - в Алтайском крае, говядину и свинину - в Томске, кур - в Туве, молоко и подсолнечное масло - в Республике Алтай. Стоимость сахара в Барнауле, Новосибирске, Кемерове и Омске примерно одинакова.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск СФО Томская область Томск СФО Алтайский край Барнаул СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Кемеровская область Кемерово Цены на продукты

Главное сегодня

Гинцбург пояснил, как проверяют, действительно ли человек сделал прививку
Закупки Росгвардии и ФСО засекретят с 2022 года
РФ призвала США прислать новых сотрудников для решения визовой проблемы
Все самолеты из Нижнего Новгорода вылетели обратно в Москву
BMJ: Испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями