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03.11.2021 16:19
Рубрика: Экономика

Росавиация: Ан-12 разбился после попытки уйти на второй круг

Текст: Анастасия Селиванова
Упавший под Иркутском самолет Ан-12, на борту которого было семь человек, возвращался в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку. Экипаж доложил, что самолету необходимо уйти на второй круг, после чего связь с ним была потеряна.

Об этом журналистам сообщила Росавиация. Самолет принадлежал авиакомпании "Гродно", на борту были граждане Белоруссии, России и Украины. После крушения самолета на месте аварии разгорелся пожар площадью около 300 квадратных метров.

Выживших на месте крушения Ан-12 под Иркутском пока не найдено

По данным "Интерфакса", экипаж не смог посадить самолет с первого раза. Источники агентства предполагают, что причина крушения - ошибка пилотирования. Рассматривается также техническая неисправность. "Самолету могло не хватить тяги двигателей, а также экипаж мог совершить ошибочные действия, которые привели к катастрофе при наборе высоты во время захода на второй круг", - пишет агентство.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия Правительство Минтранс Росавиация Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Крушение самолета Ан-12 под Иркутском Авиакатастрофы

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