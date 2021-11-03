Росавиация: Ан-12 разбился после попытки уйти на второй круг

Об этом журналистам сообщила Росавиация. Самолет принадлежал авиакомпании "Гродно", на борту были граждане Белоруссии, России и Украины. После крушения самолета на месте аварии разгорелся пожар площадью около 300 квадратных метров.

По данным "Интерфакса", экипаж не смог посадить самолет с первого раза. Источники агентства предполагают, что причина крушения - ошибка пилотирования. Рассматривается также техническая неисправность. "Самолету могло не хватить тяги двигателей, а также экипаж мог совершить ошибочные действия, которые привели к катастрофе при наборе высоты во время захода на второй круг", - пишет агентство.