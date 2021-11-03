СК возбудил дело по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском

Уголовное дело возбуждено после крушения самолета Ан-12 в Иркутской области, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ.

"Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения самолета Ан-12 возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

Напомним, Ан-12 пропал с радаров в 19.45 местного времени (14.45 мск) при посадке, заходя на второй круг. Обломки самолета нашли рядом с селом Пивовариха, в нескольких километрах от Иркутска.