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03.11.2021 13:22
Рубрика: Общество

В Приангарье ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Текст: Дмитрий Машуков

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес изменения в указ об ограничительных мерах, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщила сегодня пресс-служба правительства региона.

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С 3 ноября по 5 декабря на дистанционную работу переводятся граждане 60 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями. В режим самоизоляции переходят не вакцинированные против COVID-19 жители старше 60 лет. С 8 ноября при посещении заведений общепита, учреждений культуры и спорта, организаций торговли граждане должны предъявить копию паспорта и сертификат о вакцинации, подтвержденный QR-кодом.

По словам главы региона, эпидемиологическая ситуация стремительно ухудшается. Госпитализированы более пяти тысяч зараженных, около одиннадцати тысяч человек находятся на амбулаторном лечении, растет смертность от коронавируса. "Коечный фонд региона работает на пределе. Положение близко к критическому", - цитирует Игоря Кобзева пресс-служба.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Пандемия коронавируса COVID-19

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