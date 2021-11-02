Указ губернатора Иркутской области от 2 ноября 2021 года № 293-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, состоявшегося 20 октября 2021 года, от 24 октября 2021 года Пр-1998, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Заместителю Губернатора Иркутской области Бунёву А.Ю. обеспечить организацию и координацию работы по исполнению пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, состоявшегося 20 октября 2021 года, от 24 октября 2021 года Пр-1998, в том числе по вопросам:

изоляции лиц с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции (COVID-19), с подозрением на данное заболевание, а также граждан, контактировавших с указанными группами лиц;

соблюдения населением "масочного" режима и "социальной" дистанции;

усиления санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта: авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном, включая текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового пребывания людей;

обеспечить координацию работы по предупреждению и пресечению нарушений настоящего указа, осуществлению профилактических мероприятий, контролю за исполнением настоящего указа, привлечению виновных лиц к ответственности.";

2) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 1 после слов "(далее - медицинские или гигиенические маски и т.п.)," дополнить словами "соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси,";

в пункте 11:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"11. Лица, находящиеся на территории Иркутской области (за исключением посетителей пунктов вакцинации, лиц, не достигших возраста 18 лет), при посещении зданий, строений, сооружений, в которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется деятельность, ограниченная настоящим указом, обязаны иметь при себе копию паспорта, а также один из следующих документов:";

дополнить абзацем следующего содержания:

"5) медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации и отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа.";

в пункте 7:

подпункт 19 изложить в следующей редакции:

"19) осуществляющие перевозки авиационным, железнодорожным, водным, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, а также собственники транспортной инфраструктуры - обеспечить дезинфекцию всех контактных поверхностей транспортного средства после каждого рейса и всех контактных поверхностей транспортной инфраструктуры; проводить полную дезинфекцию транспортных средств и помещений транспортной инфраструктуры не менее двух раз в день;";

дополнить подпунктами 21, 22 следующего содержания:

"21) обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников в возрасте 60 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания, на период в течение четырех недель (с 3 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года), в том числе для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета;

22) организовать проверку наличия и действительности QR-кода и наличия документов, предусмотренных пунктом I1 настоящих Правил, у посетителей зданий, строений и сооружений, в которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется деятельность, ограниченная настоящим указом, с целью исключения доступа и нахождения на своей территории посетителей, не имеющих QR-кода, медицинских документов.";

дополнить подпунктом 111 следующего содержания:

"111. Ввести на территории Иркутской области с 3 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года режим самоизоляции невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет.

Невакцинированные против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждане в возрасте старше 60 лет, проживающие на территории Иркутской области, в период с 3 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года вправе передвигаться по территории Иркутской области с соблюдением дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (за исключением случаев получения услуг по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси) и с обязательным использованием при посещении помещений и общественного транспорта средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски и т.п.), покидая жилье в следующих целях:

1) следования к ближайшему месту торговли продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости и обратно, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов и обратно;

2) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), и обратно;

3) обращения в пункты вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) и за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью и иных экстренных случаев;

4) участия в похоронах.";

3) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

в пункте 5:

дополнить новыми абзацами восьмым - тринадцатым следующего содержания:

"при условии организации входа посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) при наличии копии паспорта, а также одного из следующих документов:

1) сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (далее - QR-код);

2) сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев;

3) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев;

4) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19;

5) медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации и отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа.";

пункты 11, 12 изложить в следующей редакции:

"11. Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Перечня, при условии организации входа посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) при наличии копии паспорта, а также одного из следующих документов:

1) сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом;

2) сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев;

3) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев;

4) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19;

5) медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации и отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа.

12. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Перечня, допускается при условии соблюдения методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации" (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года), при условии заполнения потребителями услуг фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта, в том числе секций (кружков) не более 50% от установленной нормы и при условии организации входа посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) при наличии копии паспорта, а также одного из следующих документов:

1) сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом;

2) сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев;

3) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев;

4) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19;

5) медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации и отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа.

Допускается проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств, Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области, чемпионатов и первенств муниципальных образований Иркутской области, Календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований Иркутской области, при условии отсутствия зрителей, с соблюдением всех профилактических и противоэпидемических мероприятий, предусмотренных санитарным законодательством.";

пункт 13 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 7 пункта 2 настоящего Перечня, при условии организации входа посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) при наличии копии паспорта, а также одного из следующих документов:

1) сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом;

2) сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев;

3) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев;

4) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19;

5) медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации и отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа.";

в пункте 14:

абзац первый дополнить словами ", с режимом работы с 6-00 часов до 23-00 часов по местному времени";

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 8 пункта 2 настоящего Перечня, при условии организации входа посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) при наличии копии паспорта, а также одного из следующих документов:

1) сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом;

2) сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев;

3) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев;

4) документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19;

5) медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации и отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа.";

пункт 142 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"4 ) организация входа посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) при наличии копии паспорта, а также одного из следующих документов:

сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом;

сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев;

документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев;

документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19;

медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации и отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа;

5) режим работы с 6-00 часов до 23-00 часов по местному времени.";

пункт 143 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 11 пункта 2 настоящего Перечня, при условии организации входа посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) при наличии копии паспорта, а также одного из следующих документов:

сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом;

сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев;

документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев;

документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19;

медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации и отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 8 ноября 2021 года за исключением подпункта 1, абзацев первого, второго, восьмого - двенадцатого, четырнадцатого - двадцатого подпункта 2 пункта 1 настоящего указа.

Подпункт 1, абзацы первый, второй, восьмой - двенадцатый, четырнадцатый - двадцатый подпункта 2 пункта 1 настоящего указа вступают в силу со дня его подписания.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев







