В Туве против чиновников и матери погибших девочек возбудили дела

Следственный комитет возбудил уголовные дела против сотрудников контролирующих органов внутренних дел Республики Тыва, а также должностных лиц других учреждений. Речь идет о халатности, ставшей одной из причин гибели малолетних детей. Преступления выявила проверка, организованная прокуратурой региона после ЧП в Кызыле, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

С 2014 года две несовершеннолетних дочери жительницы Тувы воспитывались в приемной семье, а третья их сестра росла под опекой бабушки. Весной нынешнего года мать девочек, отбывавшая наказание в колонии, освободилась и самовольно забрала дочерей в свою квартиру в столице республики, рассказали в региональном главке Следственного комитета.

Рано утром 31 октября рядом с домом, где жила семья, нашли двух сестер с многочисленными травмами. Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, 14-летняя умерла позднее в больнице. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве и задержали подозреваемого - 23-летнего уроженца Тес-Хемского района республики. Мужчина снимал комнату у матери девочек. По версии следователей, накануне он несколько раз сделал дочерям хозяйки замечание, требуя прекратить шум. Ночью арендатор вытолкнул детей из окна на восьмом этаже.

Организованная после ЧП проверка показала, что должностные лица контролирующих органов не выполняли своих обязанностей в отношении семьи. Судимая мать, находящаяся под административным надзором, тоже избегала возложенных на нее обязанностей, совершила новые преступления. Ее дочери оказались в социально опасной ситуации, однако члены комиссии по делам несовершеннолетних мэрии Кызыла и сотрудники других учреждений не приняли должных мер.

Все эти обстоятельства способствовали трагедии.

Добавим, кроме дел о халатности, заведенных в отношении чиновников, возбуждено уголовное дело против матери погибших девочек - ей инкриминируют уклонение от административного надзора.