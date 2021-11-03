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03.11.2021 19:30
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор проверит два региона с высокой заболеваемостью COVID

Текст: Анастасия Селиванова

Специалисты Роспотребнадзора изучат на местах, насколько эффективно соблюдаются ограничительные меры и идет вакцинация от коронавируса в двух регионах России - Новгородской и Курской областях. Они отправились туда по поручению президента РФ для методической и практической помощи регионам с тяжелой ситуацией.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Об этом сообщила пресс-служба контрольного ведомства 3 ноября. "Эксперты оценивают соблюдение ограничительных мер, введенных в регионах и механизмы контроля за их исполнением, режимы дезинфекции в местах массового скопления людей и на общественном транспорте, принципы контроля QR-кодов на объектах, контроль по соблюдению режимов изоляции лиц старше 60 лет, охваты тестированием и соблюдение сроков выдачи результатов, ход вакцинации", - цитирует сообщение Роспотребнадзора "Интерфакс".

Ранее эксперты ведомства уже посещали с аналогичными проверками Смоленскую, Брянскую, Архангельскую и Орловскую области, а также Карелию. Вице-премьер Юрий Трутнев также упоминал об инспекции экспертов в Еврейский АО.

За прошедшую неделю рост заболеваемости в Новгородской области составил 22%, в связи с чем власти региона одними из первых приняли решение о продлении нерабочих дней до 15 ноября. Как писала "РГ", ограничения на период второй по счету нерабочей недели в регионе стали намного жестче.

В регионах Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия СЗФО Новгородская область ЦФО Курская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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