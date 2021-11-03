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03.11.2021 20:48
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал рэпера Yung Trappa по делу об изнасиловании

Рэпер Владислав Ширяев, известный под сценическим псевдонимом Yung Trappa, арестован судом в рамках расследования дела об изнасиловании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по Ленобласти.

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Напомним, ранее 18-летняя девушка обвинила исполнителя в изнасиловании. По ее словам, она приехала с рэпером в коттедж для отдыха, где подверглась насилию со стороны музыканта. Сам Ширяев не отрицает факт интимной близости, однако утверждает, что все прошло по обоюдному согласию. Заявление девушки он объясняет тем, что ранее обещал снять ее в клипе, но не сделал этого, и девушка теперь мстит.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, в отношении 26-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по двум эпизодам статьи 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, сопряженные с угрозой убийством). Источник агентства подтвердил, что по этому делу проходит именно Владислав Ширяев.

По версии следствия, в ночь с 31 октября на 1 ноября мужчина отдыхал в частном доме в поселке Подборовье. Вместе с ним в одной из комнат находились две 18-летние девушки. Угрожая им физической расправой, молодой человек совершил в их отношении преступления против половой неприкосновенности.

Рэперу уже предъявили обвинение. Суд арестовал его на два месяца.

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