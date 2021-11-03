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03.11.2021 15:05
Рубрика: Власть

В Калининграде систему QR-кодов продлили до февраля 2022 года

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининградской области решили не продлевать режим нерабочих дней и часть ограничений, введенных с 28 октября по 7 ноября из-за неблагополучной эпидстуации по COVID-19. При этом систему QR-кодов для ряда отраслей продлили до февраля 2022 года.

В калининградские отели с 28 октября будут селить только по QR-коду

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, соответствующее решение было принято 3 ноября на заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. С 8 ноября вновь можно будет посещать торговые центры и общепит, фитнес-центры по QR-коду, подтверждающему вакцинацию или перенесенное заболевание. Режим точек общественного питания ограничен с 6 до 23 часов.

Действие требования QR-кодов в сфере услуг, введенное в регионе с 8 октября, пролонгируется до конца января 2022 года, а перечень сфер с доступом по QR-коду будет расширен.

С 8 ноября в обычном режиме начнут работать детские сады и начальная школа. Средние и старшие классы будут учиться дистанционно до 15 ноября. Продолжится дистант и в учебных заведениях среднего профобразования. В учреждениях дополнительного образования с 15 ноября будут разрешены индивидуальные занятия, с 22 ноября - групповые.

В связи с высокой заболеваемостью для неработающих пенсионеров 65+ сохраняется режим самоизоляции. Ужесточается контроль за выполнением установленных требований, включая соблюдение масочного режима.

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