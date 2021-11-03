В Коми расширят перечень мест с доступом по QR-кодам

В Республике Коми с 8 ноября будет расширен перечень объектов, куда будут пускать только по QR-кодам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас код потребуется для доступа в театр или на концерт. До 7 ноября в Коми закрыты непродовольственные магазины за исключением аптек, а точки общепита работают в режиме доставки или на вынос.

Однако накануне губернатор региона Владимир Уйба не исключил продление нерабочих дней в регионе. Окончательное решение будет принято и озвучено 6 ноября. Тогда же станет известно, в каких еще отраслях будет применяться доступ по QR-кодам.

Система, которая принята в Коми, одна из самых жестких в стране. В частности, в регионе не принимаются справки о вакцинации или перенесенном заболевании. Эти справки выдаются в медучреждениях и не требуют регистрации на "Госуслугах". В ряде регионов, например, в Вологодской области и в Санкт-Петербурге, вначале тоже сосредоточились лишь на QR-кодах, но потом выяснилось, что у многих граждан нет подтвержденных аккаунтов в "Госуслугах", а также отсутствуют смартфоны, чтобы зарегистрироваться и банковские приложения, чтобы удаленно подтвердить аккаунт. Поэтому в регионах согласились наравне с кодами принимать и справки.

В Коми ситуация осложняется тем, что в значительном количестве отдаленных поселков у граждан нет доступа в интернет или сигнал настолько слаб, что создать учетную запись практически невозможно.