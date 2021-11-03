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03.11.2021 18:45
Рубрика: Происшествия

В Петербурге суд на два месяца продлил арест блогеру Хованскому

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил на два месяца арест Юрию Хованскому (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму). Блогер обвиняется в публичном оправдании терроризма.

Фото: Istock
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Как сообщает пресс-служба судов города, срок его ареста истекает 8 ноября. Но следствие еще не может завершить расследование, поскольку надо получить заключения по ряду экспертиз и ответы на запросы.

Обвиняемый просил суд избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест, поскольку он хочет встретить Новый год с семьей. Блогер также ссылался на то, что он активно содействовал следствию и сделал пожертвование в благотворительный фонд.

Но суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок содержания под стражей продлен до 8 января 2022 года. По версии следствия, Юрий Хованский в своей песне оправдал теракт на Дубровке.

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