В Петербурге суд на два месяца продлил арест блогеру Хованскому

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил на два месяца арест Юрию Хованскому (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму). Блогер обвиняется в публичном оправдании терроризма.

Как сообщает пресс-служба судов города, срок его ареста истекает 8 ноября. Но следствие еще не может завершить расследование, поскольку надо получить заключения по ряду экспертиз и ответы на запросы.

Обвиняемый просил суд избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест, поскольку он хочет встретить Новый год с семьей. Блогер также ссылался на то, что он активно содействовал следствию и сделал пожертвование в благотворительный фонд.

Но суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок содержания под стражей продлен до 8 января 2022 года. По версии следствия, Юрий Хованский в своей песне оправдал теракт на Дубровке.