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06.10.2021 21:20
Рубрика: Происшествия

Просившего вернуться домой блогера Хованского отправили в СИЗО

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Куйбышевский районный суд Северной столицы избрал меру пресечения обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, звезда видеохостингов будет находиться под стражей до 8 ноября. Сам Хованский, который был арестован еще в начале лета, просил отпустить его под домашний арест.

На судебном заседании присутствовали коллеги Хованского по цеху - блогеры Оксимирон и Мэддисон. Сам блогер появился на заседании с короткой стрижкой.

Напомним, Хованскому вменяют то, что он в своей песне оправдал теракт на Дубровке. Сам блогер ранее раскаялся в содеянном.

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