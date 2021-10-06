Просившего вернуться домой блогера Хованского отправили в СИЗО

Куйбышевский районный суд Северной столицы избрал меру пресечения обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, звезда видеохостингов будет находиться под стражей до 8 ноября. Сам Хованский, который был арестован еще в начале лета, просил отпустить его под домашний арест.

На судебном заседании присутствовали коллеги Хованского по цеху - блогеры Оксимирон и Мэддисон. Сам блогер появился на заседании с короткой стрижкой.

Напомним, Хованскому вменяют то, что он в своей песне оправдал теракт на Дубровке. Сам блогер ранее раскаялся в содеянном.