Блогер Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму

Блогер Юрий Хованский, задержанный в Петербурге по подозрению в призывах к терроризму, признал свою вину и заявил о раскаянии в содеянном.

Видео задержания и признания 31-летнего блогера опубликовало Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

- Задержан по статье 205.2, часть 2. В свое время исполнил песню с оправданием терроризма, в этом полностью раскаиваюсь и признаю свою вину, - заявил Юрий Хованский.

Как ранее писала "РГ", задержание связано с песней, посвященной теракту в театральном центре на Дубровке, произошедшем в 2002 году. Тогда 40 террористов захватили в заложники более 900 человек во время мюзикла "Норд-Ост". В результате погибли 130 человек, еще порядка 700 пострадали. Запись была размещена в интернете почти год назад. Как сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, эту песню Хованский исполнил и выложил в Сеть в июле прошлого года в квартире одного из домов по улице Пушкинской в Петербурге.

По заключению экспертов, песня содержит признаки публичных призывов к терроризму, оправдание и пропаганду террористической деятельности. Кроме того, в тексте обнаружены угрозы, унижения и применение насилия к группам граждан по национальному признаку.

Хованский задержан совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России при силовой поддержке Росгвардии. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.