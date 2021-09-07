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07.09.2021 13:47
Рубрика: Происшествия

Блогеру Хованскому продлили арест за оправдание терроризма

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Известный блогер Юрий Хованский пробудет в следственном изоляторе до 8 октября, такое решение вынес Куйбышевский районный суд Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Фото: iStock
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Напомни, блогера обвиняют в оправдании терроризма, а именно - действий людей, захвативших заложников на мюзикле "Норд Ост".

Хованский спел об этом песню во время одного из эфиров. Следователи увидели в этом произведении призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду.

Сам Хованский раскаялся, частично признал вину и заявил, что оправдывать терроризм не собирался. Блогер неоднократно просил суд отпустить его под домашний арест, но следователи выступали категорически против этого, полагая, что Хованский может удалить песню из сети или другим способом повлияет на сбор доказательств.

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