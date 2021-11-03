В Крыму отменили QR-коды при получении муниципальных и госуслуг

Глава Республики Крым Сергей Аксенов своим указом ослабил антиковидные ограничения, касающиеся получения услуг в государственных и муниципальных учреждениях. Отменено требование об обязательном предъявлении QR-кодов при их посещении. Эта норма в основном касается Многофункциональных центров "Мои документы", куда люди без QR-кодов вынуждены обращаться достаточно часто, в том числе и для их получения.

А вот при посещении заведений общепита, предприятий сферы услуг, театров и кинотеатров, музеев, а также крупных торговых центров по-прежнему потребуется QR-код.

При бронировании мест в отелях полуострова также требуется предъявить QR-код о вакцинации или сертификат о перенесенном заболевании. А при заселении в гостиницу надо добавить к ним еще и отрицательный ПЦР-тест, отобранный не ранее чем за 72 часа до приезда.

Изменения в указ подписаны на фоне растущего количества заболевших коронавирусом. В республике ежедневно фиксируется новый рекорд заболеваемости. В частности, за 2 ноября выявлен 741 новый случай COVID-19. 19 человек скончались.