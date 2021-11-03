Почему в Сочи арестовали более 11 тысяч земельных участков

Согласно заключению специалиста - начальника научного отдела Сочинского национального парка, эти земельные участки, сформированные в границах населенных пунктов, налагаются на земли федеральной собственности, ранее входившие в нацпарк Сочи. Такой вывод сделан на основании материалов лесоустройства.

Собственники арестованных земельных участков узнали новость недавно, причем в основном из соцсетей, их до сих пор никто официально не уведомил.

- Я живу в Сочи с 1972 года. В 1986 году от рыбзавода нам распределили эти земельные участки, а в 1993-м выдали документ о праве собственности, - рассказала "РГ" 67-летняя жительница садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Рыбак" Адлерского района Людмила Шафранская.

После смерти мужа Людмила Александровна продала комнату в общежитии и взяла кредит на строительство дома. На злополучном участке сейчас находится ее единственное жилье, оформленное, как положено, через БТИ.

По словам местных жителей, единственное напоминание о нацпарке в "Рыбаке" - это клочок земли с самшитом, уничтоженном вредоносной бабочкой-огневкой. Все остальное - малоценные породы деревьев, преимущественно ольха.

- До образования СНТ здесь росли фруктовые сады, на моем участке с тех пор сохранилась груша, никаких реликтовых деревьев нет, - продолжила Шафранская. - Мы с соседями сами покупаем ростки и выращиваем самшит.

- Мы оказались заложниками неприятной ситуации, - отметил житель СНТ "Рыбак" Родион Волков, земельный участок которого тоже оказался арестованным. - В нашем деле никто не хочет разбираться.

Если мы сами, объединившись, не соберем документы и не докажем свою правоту, ситуация не изменится. Поэтому пострадавшим нужно искать все возможные документы на свой земельный участок. Причем не ограничиваться договором куплипродажи, а найти, кто и на каком основании выдал этот участок первому владельцу. В архивах надо искать землеустроительное дело, а также схему границ садового товарищества, все это должно находиться на кадастровом учете.

Представитель мэрии - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Сочи Михаил Петухов оказался немногословен, предложив адресовать вопросы об аресте земельных участков правоохранительным органам.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края пояснили, что правообладатели арестованных земельных участков могут обратиться с соответствующими заявлениями в надзорное ведомство или полицию Сочи. "Каждому обращению будет дана надлежащая оценка, а заявителям - необходимые разъяснения", - пообещали правоохранители.

Тем временем собственники арестованных участков находятся в полном неведении относительно дальнейшей судьбы своей недвижимости. Хочется верить, что никто не станет сносить их дома, ведь тогда придется выставить на улицу тысячи семей. А пока, по мнению экспертов, кому-то выгодно создавать панику. Высказываются предположения о том, что крупный бизнес использует простых людей, чтобы решить свои проблемы или заработать на них, предлагая услуги по спасению участков в обмен на круглую сумму.

Комментарии

Юлия Набережная, руководитель секции экологии сочинского отделения Русского географического общества:

- Я очень сочувствую людям, которые оказались в непростой ситуации. По моему мнению, участки ИЖС площадью в несколько соток, на которых нет леса, нет ничего, кроме строений, бетона, садов и огородов, не представляют ценности для сохранения биоразнообразия, но они важны для владельцев, которые приобрели землю, чтобы построить дом и жить. Надеюсь, что участки останутся у них. Другое дело - лесопокрытые участки, площадь которых измеряется десятками и сотнями гектаров, на которых нет домов, но есть уникальный ландшафт, редкие виды растений и животных. Вот их надо сохранить.

Татьяна Поливанова, председатель президиума Межрегиональной общественной организации садоводов "Южный сад", руководитель Всероссийского проекта "Инвентаризация земель, строений и линейных объектов":

- Постановление об аресте земельных участков в Сочи наделало много шума. Город-курорт в сфере земельных и имущественных отношений штормит с 2018 года. Спокойно перестали спать не только застройщики, но и обычные собственники земельных участков и домов. 19 апреля 2018-го в Сочи состоялась первая зачистка: арестованы чиновники и находящиеся на стадии строительства жилые комплексы, некоторые из этих ЖК сносят до сих пор. Потом было еще несколько громких дел, но комплексно к проблеме, видимо, решили подойти только сегодня, когда началась разработка нового генерального плана города, а четкого понимания, что кому принадлежит, так и не появилось. В частности, это касается и границ национального парка, которые ряд организаций устанавливали и уточняли каждые десять лет, но так толком и не установили. На вопрос, кто виноват, должно ответить следствие. Мы можем сказать, что делать. Объединяться и наконец заставить органы власти комплексно провести инвентаризацию всех сочинских земель. Большинство людей не виноваты в происходящем.