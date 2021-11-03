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03.11.2021 14:07
Рубрика: Происшествия

Почему в Сочи арестовали более 11 тысяч земельных участков

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Экономика Юга России № 250(8601)
Центральный районный суд Сочи наложил арест более чем на 11 тысяч земельных участков. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) возбуждено 21 сентября 2021 года. Как следует из постановления, неустановленные лица по подложным документам с 1998 года приобрели право собственности на 11 066 земельных участков за счет земель федеральной собственности. Речь идет об участках общей площадью 4983,01 гектара, кадастровая стоимость которых составляет более миллиарда рублей.
Собственники арестованных участков находятся в полном неведении относительно дальнейшей судьбы своей недвижимости. Фото: Владимир Аносов/РГ Собственники арестованных участков находятся в полном неведении относительно дальнейшей судьбы своей недвижимости. Фото: Владимир Аносов/РГ
Собственники арестованных участков находятся в полном неведении относительно дальнейшей судьбы своей недвижимости. Фото: Владимир Аносов/РГ

Согласно заключению специалиста - начальника научного отдела Сочинского национального парка, эти земельные участки, сформированные в границах населенных пунктов, налагаются на земли федеральной собственности, ранее входившие в нацпарк Сочи. Такой вывод сделан на основании материалов лесоустройства.

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Собственники арестованных земельных участков узнали новость недавно, причем в основном из соцсетей, их до сих пор никто официально не уведомил.

- Я живу в Сочи с 1972 года. В 1986 году от рыбзавода нам распределили эти земельные участки, а в 1993-м выдали документ о праве собственности, - рассказала "РГ" 67-летняя жительница садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Рыбак" Адлерского района Людмила Шафранская.

После смерти мужа Людмила Александровна продала комнату в общежитии и взяла кредит на строительство дома. На злополучном участке сейчас находится ее единственное жилье, оформленное, как положено, через БТИ.

По словам местных жителей, единственное напоминание о нацпарке в "Рыбаке" - это клочок земли с самшитом, уничтоженном вредоносной бабочкой-огневкой. Все остальное - малоценные породы деревьев, преимущественно ольха.

- До образования СНТ здесь росли фруктовые сады, на моем участке с тех пор сохранилась груша, никаких реликтовых деревьев нет, - продолжила Шафранская. - Мы с соседями сами покупаем ростки и выращиваем самшит.

- Мы оказались заложниками неприятной ситуации, - отметил житель СНТ "Рыбак" Родион Волков, земельный участок которого тоже оказался арестованным. - В нашем деле никто не хочет разбираться.

Если мы сами, объединившись, не соберем документы и не докажем свою правоту, ситуация не изменится. Поэтому пострадавшим нужно искать все возможные документы на свой земельный участок. Причем не ограничиваться договором куплипродажи, а найти, кто и на каком основании выдал этот участок первому владельцу. В архивах надо искать землеустроительное дело, а также схему границ садового товарищества, все это должно находиться на кадастровом учете.

Представитель мэрии - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Сочи Михаил Петухов оказался немногословен, предложив адресовать вопросы об аресте земельных участков правоохранительным органам.

Фото: iStock
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В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края пояснили, что правообладатели арестованных земельных участков могут обратиться с соответствующими заявлениями в надзорное ведомство или полицию Сочи. "Каждому обращению будет дана надлежащая оценка, а заявителям - необходимые разъяснения", - пообещали правоохранители.

Тем временем собственники арестованных участков находятся в полном неведении относительно дальнейшей судьбы своей недвижимости. Хочется верить, что никто не станет сносить их дома, ведь тогда придется выставить на улицу тысячи семей. А пока, по мнению экспертов, кому-то выгодно создавать панику. Высказываются предположения о том, что крупный бизнес использует простых людей, чтобы решить свои проблемы или заработать на них, предлагая услуги по спасению участков в обмен на круглую сумму.

Комментарии

Юлия Набережная, руководитель секции экологии сочинского отделения Русского географического общества:

- Я очень сочувствую людям, которые оказались в непростой ситуации. По моему мнению, участки ИЖС площадью в несколько соток, на которых нет леса, нет ничего, кроме строений, бетона, садов и огородов, не представляют ценности для сохранения биоразнообразия, но они важны для владельцев, которые приобрели землю, чтобы построить дом и жить. Надеюсь, что участки останутся у них. Другое дело - лесопокрытые участки, площадь которых измеряется десятками и сотнями гектаров, на которых нет домов, но есть уникальный ландшафт, редкие виды растений и животных. Вот их надо сохранить.

Татьяна Поливанова, председатель президиума Межрегиональной общественной организации садоводов "Южный сад", руководитель Всероссийского проекта "Инвентаризация земель, строений и линейных объектов":

- Постановление об аресте земельных участков в Сочи наделало много шума. Город-курорт в сфере земельных и имущественных отношений штормит с 2018 года. Спокойно перестали спать не только застройщики, но и обычные собственники земельных участков и домов. 19 апреля 2018-го в Сочи состоялась первая зачистка: арестованы чиновники и находящиеся на стадии строительства жилые комплексы, некоторые из этих ЖК сносят до сих пор. Потом было еще несколько громких дел, но комплексно к проблеме, видимо, решили подойти только сегодня, когда началась разработка нового генерального плана города, а четкого понимания, что кому принадлежит, так и не появилось. В частности, это касается и границ национального парка, которые ряд организаций устанавливали и уточняли каждые десять лет, но так толком и не установили. На вопрос, кто виноват, должно ответить следствие. Мы можем сказать, что делать. Объединяться и наконец заставить органы власти комплексно провести инвентаризацию всех сочинских земель. Большинство людей не виноваты в происходящем.

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