В Сочи для посещения торговых центров потребуется QR-код

В Сочи продлили ряд антиковидных мер и ввели новые ограничения согласно постановлению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, до 14 ноября продлят действующие ограничения о приостановлении всех массовых мероприятий, кроме профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта без зрителей, а также согласованных с главным санитарным врачом России или его заместителями.

С 6 по 14 ноября на курортах Краснодарского края посещение торгово-развлекательных центров и комплексов для взрослых будет возможно только с QR-кодом или справкой о медицинском отводе от вакцинации.

Напомним, к кубанским курортам относятся Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также поселения Туапсинского района Джубга - Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере и Шепси.

Также QR-код с 30 октября требуется при посещении мест общепита.