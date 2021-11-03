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03.11.2021 13:10
Рубрика: Общество

Россия вновь вышла на второе место в мире по количеству тестов на COVID

Текст: Алексей Рыбин

Россия вновь вышла на второе место в мире по количеству проведенных тестов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Как следует из материала ведомства, по состоянию на 3 ноября в стране проведено 210,6 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. В это число вошли и прибывшие из неблагополучных в инфекционном отношении стран.

Среди субъектов РФ в Топ-5 по абсолютному количеству сделанных тестов вошли: Москва (34,2 млн исследований), Санкт-Петербург (13,6 млн), Московская область (12,5 млн), Свердловская область (6,6 млн) и Краснодарский край (5,8 млн тестов).

В ведомстве отмечают, что в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем.

"Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что большинство российских тестов способны выявлять штамм AY.4.2.

Россия уже выходила на второе место в мире по количеству тестов на COVID-19 в сентябре прошлого года.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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