СК ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД

Столичное подразделение Следственного комитета попросило суд арестовать мужчину, который признался в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности МВД Алексея Новосельцева.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова заявила, что задержанный признал вину и ему уже предъявлено обвинение в убийстве.

Причиной убийства стал долг в 6 миллионов рублей. Преступление раскрыто в течении нескольких дней. Бывший замначальника ГУЭБ МВД России Алексей Новосельцев был найден убитым 25 октября в бане на участке садового товарищества "Родник-1" в новой Москве.