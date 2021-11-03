Создатель "Оки-2" рассказал всю правду об автомобиле

АвтоВАЗ продолжает серию видео, посвящённых концептам, разработанным в разные периоды жизни компании. Вторым в "Концепт-шоу" стал прототип второй "Оки", о котором рассказал Александр Колпаков, дизайнер проекта, ведущий дизайнер отдела кузова.

Отметим, что ранее специалист вёл проект целиком: от создания первых эскизов до постановки модели на конвейер, поэтому Александр Колпаков знает об "Оке-2" практически всё.

Проект был инициирован в 2002 году Виктором Поляковым, бывшим директором АвтоВАЗа и возглавлявшим на тот момент волжско-камскую финансово-промышленную группу.

Предполагалось, что автомобиль может получить не только двухцилиндровый двигатель от старой "Оки", но и 16-клапанный мотор ВАЗ-2112, подвеска "Оке-2" досталась от "восьмёрки", разумеется, после модернизации и адаптации.

Весь этот комплекс стал основой для философии дизайна автомобиля особо малого класса.

В базовой версии цена на новую "Оку" не должна была превышать 3500 долларов. Это условие потребовало применения большого количества уже существующих деталей: так, поворотники и стеклоочистители, например, у прототипа - от Lada Kalina, а замки и ручки дверей - от семейства ВАЗ-2110, а зеркала заднего вида не имели угла наклона - регулировка положения происходила вместе с корпусом.

Интересный факт: квадратный сантиметр пластика обходился дороже квадратного сантиметра металла, поэтому у прототипа новой "Оки" такие бамперы.

Лючок бензобака переехал под заднюю стойку - предполагался выпуск пятидверной модификации.

Авто прошло комплекс дорожных и лабораторных испытаний, а премьера состоялась в рамках Московского автосалона в 2003 году. "Ока-2" получила диплом Союза дизайнеров России.