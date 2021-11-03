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03.11.2021 16:06
Рубрика: Легковые авто

Suzuki Jimny превратили в хардкорный внедорожник

Текст: Константин Руссов

Suzuki Jimny благодаря малому весу и системе полного привода по праву занимает место в пантеоне самых проходимых автомобилей, выпускающихся в наши дни. Но кто-то всё время хочет большего, и для таких компании Avus Auto и Delta4x4 объединили усилия и разработали хардкор-версию японского "проходимца".

Фото: Пресс-служба Toyota
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Самый простой способ увеличить проходимость - сделать лифт подвески, а самый эффективный - установить портальные мосты, как на военных вездеходах. Особенностью портальных мостов является ось самого моста, которая находится выше колёсной, а вращение колёс осуществляется при помощи редуктора.

Такой тюнинг вкупе с шинами Cooper Discoverer AT3 4S увеличил дорожный просвет Suzuki Jimny почти до 400 мм, что всего на полсантиметра меньше, чем у GMC Hummer EV 2022.

Delta4x4 установила на "японца" дистанционно управляемые амортизаторы, блокировки переднего и заднего межколёсных дифференциалов, защиту моторного отсека из нержавеющей стали и электрическую лебёдку с тягой на три тонны.

Такой внедорожный комплект обойдётся в копеечку - более чем 23 тысячи долларов. В США, например, доплатив четыре тысячи долларов можно купить полноформатный Jeep Wrangler.

#Suzuki