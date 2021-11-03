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03.11.2021 09:00
Рубрика: Российский автопром

УАЗ нашел способ обуздать жадность дилеров

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

УАЗ, как и большинство автопроизводителей, освоил инструмент онлайн-продаж своих моделей, и он станет ключевым в борьбе за лояльность покупателей и против жадности дилеров, делающих непомерно высокие наценки.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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"На официальной онлайн-витрине указан гарантированный финальный прайс конкретного экземпляра с учетом всех скидок и акций, - говорится в сообщении Ульяновского завода. - Если же суммы при подсчете на сайте и при обсуждении условий покупки непосредственно с представителями дилерского центра внезапно будут разниться, просто позвоните на горячую линию УАЗ. И автомобиль будет вашим по заявленной на онлайн-витрине цене".

Напомним, что у АвтоВАЗа несколько иная тактика борьбы с жадностью дилеров: в компании решили регламентировать список дополнительных опций, которые в обязательном порядке будут устанавливаться дилером на автомобиль.

Цена на пакеты "допов" - строго фиксированная. Однако пока эта информация не нашла официального подтверждения, но несмотря на это ей заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба.

#УАЗ