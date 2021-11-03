В МГПУ студентов на занятия будут пускать по QR-кодам

С 15 ноября 2021 года студенты Московского городского педагогического университета, которые учатся по программам высшего образования, смогут попасть на очные учебные занятия в вузе только предьявив QR-код, подтверждающий прививку от ковида, статус переболевшего или показав результаты действующего отрицательного ПЦР-теста.

По словам ректора МГПУ Игоря Реморенко, студенты с медотводом от вакцинации и те, кто младше 18 лет, смогут пройти в университете бесплатное экспресс-тестирование.

Все остальные остаются полностью на дистанционном формате учебы.

Также стало известно, что с 8 по 14 ноября дистанционный формат обучения введет МГТУ им. Баумана.

А вузам Хабаровского края рекомендовали перейти на дистанционное обучение до 6 декабря. По информации ТАСС, об этом сообщил зампредседателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов. Обучение в школах и Колледжах края при этом продолжится в очном формате.