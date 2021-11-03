В Минздраве предложили сократить срок действия COVID-сертификата

В Минздраве предложили сократить срок действия COVID-сертификатов до полугода. С таким заявлением выступил главный внештатный инфекционист ведомства Сергей Токарев, сообщает ТАСС.

Свою позицию эксперт аргументировал тем, что антитела к коронавирусу сохраняются менее года.

- Сертификат все еще действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена, - сказал специалист.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала о том, когда нужно ревакцинироваться от коронавируса.