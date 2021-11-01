В ВОЗ рассказали, когда нужно ревакцинироваться людям с низким иммунитетом

Людям с низким иммунным ответом следует ревакцинироваться от коронавируса через полгода. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия-1".

"Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через 6 месяцев", - сказала она.

Вуйнович отметила, что пандемия COVID-19 в мире закончится только тогда, когда будет достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета.

Позиция ВОЗ совпадает с рекомендациями российских ученых и врачей. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, прививаться чаще не имеет смысла.