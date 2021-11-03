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03.11.2021 15:11
Рубрика: Легковые авто

В Нью-Йорке за громкий выхлоп будут штрафовать на 1000 долларов

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

В штате Нью-Йорк власти собираются ввести самый крупный на территории США штраф за превышение норм громкости выхлопа.

Фото: Istock
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Тех, кто неправильно модифицирует выхлопную систему или продает запчасти, делающие звук выхлопа громче, будут штрафовать на 1000 долларов. Это вдвое больше, чем в штате Колорадо, чьи законы до сих пор были самыми строгими. Если какую-то мастерскую уличат в установке громкого выхлопа три раза, то лишат лицензии. Кроме того, водители, пойманные за рулем машин с ревущим глушителем, будут дополнительно оштрафованы на 500 долларов.

Ужесточение законов связывают с растущей в США популярностью уличных гонок. Горожане, и без того уставшие от ковидных ограничений, жалуются, что проносящиеся под окнами с громким ревом машины мешают им отдыхать. В прессе пишут о "трясущихся стенах домов" и называют доморощенных гонщиков не иначе как "чумой Нью-Йорка". Кроме того, есть просто любители громкого выхлопа, которым хочется, чтобы их машина звучала как можно громче.

Проект закона об ограничении громкости выхлопа уже принят законодательным собранием штата Нью-Йорк, и теперь дело за губернатором Эндрю Куомо, который должен поставить на документе свою подпись. Правда, у журналистов ABC7 New York есть некоторые сомнения в том, что он это сделает, ведь чиновник и сам - известный автомобильный фанат.