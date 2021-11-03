В Нью-Йорке за громкий выхлоп будут штрафовать на 1000 долларов

В штате Нью-Йорк власти собираются ввести самый крупный на территории США штраф за превышение норм громкости выхлопа.

Тех, кто неправильно модифицирует выхлопную систему или продает запчасти, делающие звук выхлопа громче, будут штрафовать на 1000 долларов. Это вдвое больше, чем в штате Колорадо, чьи законы до сих пор были самыми строгими. Если какую-то мастерскую уличат в установке громкого выхлопа три раза, то лишат лицензии. Кроме того, водители, пойманные за рулем машин с ревущим глушителем, будут дополнительно оштрафованы на 500 долларов.

Ужесточение законов связывают с растущей в США популярностью уличных гонок. Горожане, и без того уставшие от ковидных ограничений, жалуются, что проносящиеся под окнами с громким ревом машины мешают им отдыхать. В прессе пишут о "трясущихся стенах домов" и называют доморощенных гонщиков не иначе как "чумой Нью-Йорка". Кроме того, есть просто любители громкого выхлопа, которым хочется, чтобы их машина звучала как можно громче.

Проект закона об ограничении громкости выхлопа уже принят законодательным собранием штата Нью-Йорк, и теперь дело за губернатором Эндрю Куомо, который должен поставить на документе свою подпись. Правда, у журналистов ABC7 New York есть некоторые сомнения в том, что он это сделает, ведь чиновник и сам - известный автомобильный фанат.