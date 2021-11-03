Видео: неловкий водитель чуть не попал под собственную машину

Каждый раз, когда в этой рубрике появляется уморительное видео с очередным автомобилистом, забывшим про ручной тормоз или перепутавшим педали, хочется сказать: "вот он, неудачник года, вручите ему приз!"

Но проходит неделя-другая и в Сети появляется новый ролик с очередным растяпой, затмившим всех предыдущих. И становится понятно, что число бестолковых водителей на дорогах со временем вовсе не уменьшается, а, скорее всего, даже и немного растет...

Очередной герой нашей постоянной рубрики - бразильский автомобилист, счастливый обладатель Opel Corsa. Свой путь к популярности в Сети он начал с того, что решил припарковать машину на обочине напротив выезда из гаражей. Была ли там табличка "не загораживать выезд" или нет, мы не знаем, но делать этого в любой случае не стоило. Уже через пару секунд оттуда задом выехал внедорожник и врезался в Opel.

Что же дальше сделал наш герой? Забыв обо всем, он выбежал на обочину, чтобы криками и жестами убедить владельца внедорожника прекратить движение. Тот сдал чуть назад, в гараж, и освободившийся Opel задом покатился по улице. Очевидно, что растяпа-водитель забыл и про ручник.

Окончательно потеряв рассудок, владелец Opel попытался вручную остановить набравшую скорость машину и лишь чудом не попал под ее колеса. Автомобиль с пассажиром в салоне (на первых секундах видно, что кто-то открывал переднюю правую дверь и собирался выходить) скатился по улице вниз и исчез в придорожных зарослях. Хочется верить, что бедолага водитель и его пассажир особо при этом не пострадали.