Видео: так спешил занять место на парковке, что разбил машину

"Быстрый и мертвый" - так ехидно назвали в сингапурских соцсетях водителя Nissan, героя этого видео. Он оказался более ловким и проворным в непростом состязании с медлительным серебристым кроссовером и все равно проиграл.

Импровизированное соревнование проходило в одном из многоэтажных паркингов Сингапура и на кону стояло удобное место напротив лифта. Кроссовер был очень осторожен и неповоротлив - возможно, водитель-новичок не чувствовал габариты машины - а Nissan уж слишком сильно спешил. Это и решило исход заезда.

Занять заветное местечко торопыга-автомобилист успел, а вот нажать вовремя на тормоз не получилось. Грохот удара о стену был слышен, наверное, даже на улице.

Водитель-соперник неспешно выбрался из своей машины, полюбовался на "победителя гонок" и поехал искать новое место для парковки. У него на это уйдет еще минут 10, а у быстрого владельца Nissan, считай, пара часов как минимум - на ожидание страхового комиссара и фиксацию ДТП.