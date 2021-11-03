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03.11.2021 18:00
Рубрика: Видео

Видео: так спешил занять место на парковке, что разбил машину

Текст: Вадим Давыденко

"Быстрый и мертвый" - так ехидно назвали в сингапурских соцсетях водителя Nissan, героя этого видео. Он оказался более ловким и проворным в непростом состязании с медлительным серебристым кроссовером и все равно проиграл.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: неловкий водитель чуть не попал под собственную машину

Импровизированное соревнование проходило в одном из многоэтажных паркингов Сингапура и на кону стояло удобное место напротив лифта. Кроссовер был очень осторожен и неповоротлив - возможно, водитель-новичок не чувствовал габариты машины - а Nissan уж слишком сильно спешил. Это и решило исход заезда.

Занять заветное местечко торопыга-автомобилист успел, а вот нажать вовремя на тормоз не получилось. Грохот удара о стену был слышен, наверное, даже на улице.

Водитель-соперник неспешно выбрался из своей машины, полюбовался на "победителя гонок" и поехал искать новое место для парковки. У него на это уйдет еще минут 10, а у быстрого владельца Nissan, считай, пара часов как минимум - на ожидание страхового комиссара и фиксацию ДТП.

Видео: автохам сдрейфил, когда увидел, с кем имеет дело
#видео