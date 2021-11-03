Врач дал совет, как не заболеть ОРВИ дома

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал россиянам несколько советов, как уберечься от ОРВИ, находясь дома. Слова эксперта приводит РИА Новости.

По мнению врача, главными факторами, которые помогут сохранить здоровье, являются правильное проветривание без сквозняков, периодическая влажная уборка и комфортная температура в помещении.

"Частицы вируса могут находиться в воздухе и на поверхностях, а при проветривании и влажной уборке мы снижаем их концентрацию. Однако, в первую очередь, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, необходимо вакцинироваться", - отметил Тяжельников.

По данным Роспотребнадзора, пороги заболеваемости ОРВИ превышены уже в 62 регионах страны.