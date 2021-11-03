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03.11.2021 07:45
Рубрика: Общество

Врач дал совет, как не заболеть ОРВИ дома

Текст: Алексей Рыбин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал россиянам несколько советов, как уберечься от ОРВИ, находясь дома. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Названы сроки вакцинации от COVID-19 после перенесенных гриппа или ОРВИ

По мнению врача, главными факторами, которые помогут сохранить здоровье, являются правильное проветривание без сквозняков, периодическая влажная уборка и комфортная температура в помещении.

"Частицы вируса могут находиться в воздухе и на поверхностях, а при проветривании и влажной уборке мы снижаем их концентрацию. Однако, в первую очередь, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, необходимо вакцинироваться", - отметил Тяжельников.

По данным Роспотребнадзора, пороги заболеваемости ОРВИ превышены уже в 62 регионах страны.

Общество Здоровье

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