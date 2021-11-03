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03.11.2021 06:40
Рубрика: Общество

Врач рассказала о простом способе есть вкусный картофель и худеть

Текст: Оксана Грибанова

Людям, у которых есть проблемы со здоровьем, а также тем, кто хочет похудеть, диетологи не рекомендуют увлекаться употреблением картофеля. Дело в том, что в продукте очень много крахмала, который переваривается до сахаров, способствуя набору веса и увеличению риска болезней (сахарного диабета второго типа, гипертонии, атеросклероза и так далее).

Фото: iStock
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Есть определенная хитрость в приготовлении картофеля, которая снижает усвоение крахмала, рассказала в своем аккаунте в Instagram врач-диетолог Елена Мотова.

"В хорошо охлажденном после приготовления картофеле крахмал становится более устойчивым (резистентным) к перевариванию в тонком кишечнике, проще говоря, хуже усваивается", - объяснила врач.

В связи с этим специалист предложила чаще готовить картофельные салаты, например, винегрет.

Диетолог подчеркнула, что картофель является одним из важных источников витамина C, которого в продукте еще больше, если овощ запечь (12 мг на 100 г).

"Я регулярно "разрешаю" своим пациентам съесть, наконец, картошки, которую они себе категорически запретили", - отметила Елена Мотова.

Ранее диетолог Артем Леонов объяснил, кому нельзя есть картофель. При нарушении углеводного обмена, а также при метаболическом синдроме и сахарном диабете, от продукта лучше отказаться. Кроме того, далеко не все знают о "скрытой аллергической реакции", которую может спровоцировать овощ.

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