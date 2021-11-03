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03.11.2021 17:07
Рубрика: В мире

Захарова заявила о выполнении Россией климатических обязательств

Текст: Андрей Васильев
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила о выполнении Россией в отличие от США обязательств в части борьбы с изменением климата.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Фото: Getty Images
Начало климатического саммита в Глазго запомнилось скандалами

По словам Захаровой, которую цитирует ТАСС, Российская Федерация активно и последовательно выполняет свои обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижское соглашение. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала слова главы Белого дома Джо Байдена, который ранее заявил о том, что Москва и Пекин якобы не в полной мере выполняют обязательства Парижского соглашения по климату 2015 года.

"Странно слышать подобные вещи от американской стороны, учитывая ту абсолютную не системную и хаотичную политику, которую Вашингтон ведет по этому направлению", - резюмировала Мария Захарова.

Напомним, что климатический саммит ООН Cop26, на котором присутствует более 120 мировых лидеров, проходит с 1 по 11 ноября в шотландском Глазго.

В мире США Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Парижское соглашение по климату

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