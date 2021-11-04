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04.11.2021 19:00
Рубрика: Общество

"Академик Иоффе" стал заложником перемен в управлении научным флотом

Текст: Александр Емельяненков
Задержание при бункеровке в порту Скаген (Дания) российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" вызвало широкий резонанс, и уже раздаются голоса, что это очередная провокация или, по меньшей мере, недружественная акция по отношению к нашей стране.
НИС "Академик Иоффе" был до сегодняшнего среди флагманов российского научного флота. Фото: ИО РАН НИС "Академик Иоффе" был до сегодняшнего среди флагманов российского научного флота. Фото: ИО РАН
НИС "Академик Иоффе" был до сегодняшнего среди флагманов российского научного флота. Фото: ИО РАН

Обвинять и комментировать, не разобравшись в сути, стало для многих привычным занятием. Факты между тем побуждают задуматься о другом.

Фото: U.S. Navy / wikimedia.org
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Арест как обеспечительная мера по судебному иску - речь идет именно об этом, а не просто о "временном задержании до выяснения" - стал результатом несогласованных и самонадеянных действий в управлении научным флотом нашей страны.

Руководство Института океанологии РАН, в чьем оперативном управлении находится НИС "Академик Иоффе", ситуацию официально не комментирует. В его пресс-службе отсылают за разъяснениями в Министерство науки и высшего образования, где "этот вопрос находится под контролем". И не только этот вопрос, а все, что касается финансирования научного флота и планов его использования, с недавних пор находится в полном ведении департамента координации деятельности научных организаций Минобрнауки. А в департаменте есть специальный отдел координации и обеспечения деятельности научно-исследовательского флота, полигонов и экспедиций.

И там, конечно, знают о причинах ареста, но никаких деталей на этот час не раскрывают. Поступивший от них комментарий более чем обтекаемый: "Минобрнауки занимается изучением деталей инцидента, произошедшего с НИС "Академик Иоффе", которое находится в оперативном управлении Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук". И стрелки тут же переводятся на Копенгаген и Смоленскую площадь в Москве: "Посольство России в Дании во взаимодействии с властями этой страны занимаются данным вопросом".

Между тем не является тайной, что такой шаг судебные власти Дании предприняли по иску канадской туристической компании One Ocean Expeditions Ltd. Эта фирма известна тем, что много лет кряду устраивала для состоятельных граждан экспедиционные туры в Арктику и Антарктиду, арендуя для этого суда ледового класса - в том числе российские НИС "Академик Иоффе" и "Академик Вавилов". На просторах интернета при желании можно найти много восторженных отзывов и фотоотчетов о таких путешествиях на самых разных языках.

Фото: ИО РАН

Договоры фрахта на подобные экспедиции заключаются, как правило, за два-три года вперед. И это объяснимо: чтобы дорогостоящее дело потянуть, фирме надо найти клиентов, заранее продать им путевки, спланировать всю логистику. И судовладелец, понимая свои обязательства, не может в одночасье, по чьей-то прихоти или приказу такой контракт расторгнуть.

Но именно это и произошло в случае в "Академиком Иоффе".

Как рассказал в неофициальном интервью "РЕН ТВ" заместитель директора Института океанологии РАН Вячеслав Кременецкий, в какой-то момент из Минобрнауки в приказном порядке было велено расторгнуть все ранее заключенные контракты на фрахт упомянутых судов. И никакие возражения, аргументы, чем в итоге такой демарш может обернуться, слушать не хотели.

В результате получили нынешнюю ситуацию. НИС "Академик Иоффе" 26 октября успешно завершил 59-ю экспедицию, которая проводилась совместно с Балтийским федеральным университетом имени Канта. И буквально тут же, 30 октября, отправился в следующую. На борту, как сообщается, 23 научных сотрудника и 38 членов экипажа. Теперь все они - невольные заложники той ситуации, которая возникла не во их вине.

Фото: ТАСС
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Замдиректора ИО РАН Вячеслав Кременецкий в том же интервью дал прозрачно понять, что о потенциальном риске в институте знали. И во всех предшествующих рейсах "Академика Иоффе" в иностранные порты не заходили. Или - старались не заходить. А тут, видимо, возникло что-то неотложное. В итоге нарвались.

Как может разрешится ситуация? Коллеги Кременецкого из Института океанологии, да и он сам лелеют надежду, что МИД и Минобрнауки через наше посольство в Копенгагене как-то разрешат ситуацию.

- Может, найдут дипломатические рычаги. Может, министерство пойдет на то, чтобы выплатить требуемую неустойку. Но у самого института средств на это просто нет…

Справка "РГ"

На борту НИС "Академик Иоффе" 14 лабораторий, в том числе гидрохимическая, метрологическая, геологическая и геофизическая. В предыдущей, 59-й экспедиции, проводились исследования в рамках программы "Морские природные системы Балтийского моря и Атлантического океана: формирование природных комплексов Балтийского моря и их изменение под влиянием Атлантического океана и антропогенного воздействия". Часть работ финансировалась по гранту РФФИ и по договору о сотрудничестве между ИО РАН и Университетом Лондона Роял Холлоуэй.

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